Предлагается объявить нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. Фото: Павел Ворожцов

Вице-премьер РФ, глава оперштаба по борьбе с COVID-19 Татьяна Голикова предложила объявить нерабочими дни перед ноябрьскими праздниками по всей России. Для некоторых регионов нерабочие дни могут наступить с 23 октября, для остальных - с 30 октября по 7 ноября.

Принимать окончательное решение о нерабочих днях будет Президент России Владимир Путин, Татьяна Голикова предложила обратиться к нему с этими идеями. Работодателям, по её словам, может быть предложено перевести непривитых работников старше 60 лет на удалёнку на месяц. Предложения уже поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Такие меры связаны с ростом заболеваемости коронавирусом в стране и ростом смертности. Сегодня Россия обновила антирекорд по смертности - зафиксировано 1 015 летальных исходов за сутки среди ковид-пациентов.

Напомним, что в ноябре вся страна должна отдыхать с 4 по 7 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.