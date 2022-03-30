Заявки на участие в Ural Music Night подали более 2 тысяч музыкантов

Сольные проекты составляют треть всех заявок – их 620. Фото: Владимир Мартьянов

Организаторы музыкального фестиваля Ural Music Night – 2022 подвели итоги приёма заявок. В этом году мероприятие соберёт в Екатеринбурге музыкантов из России, Европы и СНГ – всего 2 120 человек.

Участием заинтересовались музыканты из 211 населённых пунктов. Наибольшее число заявок ожидаемо пришло из России. Самый далёкий от столицы Урала музыкант, желающий выступить, живёт в Южно-Сахалинске. Самый близкий (не учитывая Екатеринбург) – в Берёзовском.

Другие потенциальные участники проживают в Армении, Белоруссии, Великобритании, Германии, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Украине, Финляндии, Чехии и Швеции. Все заявки оценят 100 экспертов, среди которых организаторы фестивалей, ведущие, промоутеры, продюсеры, представители концертных площадок и лейблов.

На принятие решений повлияют как качество музыкального материала, так и опыт выступлений коллективов. Результаты отбора станут известны в конце апреля, уточнили в пресс-службе фестиваля.

Кстати, в самом многочисленном коллективе 49 участников. Сольные проекты составляют треть всех заявок – их 620.

Напомним, в 2022 году Ural Music Night пройдёт 24 июня. На мероприятии планируется снова собрать 300 тысяч гостей, 3000 музыкантов, провести концерты на 100 сценах (улицах, площадях, барах, театрах), а также конференцию по актуальным вопросам музыкальной индустрии.

Отметим, что в прошлом году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации фестиваль был перенесён на 22 октября. На площадках уральской столицы выступали, в частности, Клава Кока, IOWA, ЛСП, "Каста", Вадим Самойлов, "Запрещённые барабанщики", "Андерграунд".