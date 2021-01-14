«Масочный режим» для свердловских театров наступит в марте

Спектакль «Серебряное копытце» – настоящий подарок для детской аудитории. Недаром помимо «Маски» он также номинирован на национальную премию в области театрального искусства для детей «Арлекин». Фото: пресс-служба Театра музыки, драмы и комедии

После новогодних праздников началась продажа билетов на первые спектакли из афиши «Золотой маски» 2021 года. У свердловских театров на этот раз 24 номинации, все наши коллективы поедут в Москву презентовать постановки в марте.

Напомним, что лауреатов «Маски» прошлого года назвали совсем недавно – 10 ноября, поскольку из-за пандемии церемония награждения была перенесена больше чем на полгода. Но, несмотря на обстоятельства, организаторы премии решили, что сроки следующего фестиваля лучше не сдвигать, а потому в том же ноябре объявили номинантов 27-й «Золотой маски». От нашей области выдвинуты Свердловский театр музыкальной комедии, Екатеринбургский театр современной хореографии «Провинциальные танцы» и новоуральский Театр музыки, драмы и комедии.

Первыми в столицу отправятся артисты свердловской музкомедии: в восьми категориях на премию претендует оперетта «Сильва» режиссёра Дмитрия Белова. Показ должен состояться 2 марта на сцене «Геликон-оперы». В Екатеринбурге этот спектакль в ближайшее время можно будет увидеть 17 февраля.

Следующим в Москве покажется Театр музыки, драмы и комедии. Новоуральский коллектив представит на суд жюри в Театре им. А.С. Пушкина две работы – 15 марта сказку «Серебряное копытце» режиссёра Анастасии Старцевой (8 номинаций) и 16 марта постановку «Широта» (режиссёр Александр Артёмов), выдвинутую в категории «Эксперимент». Правда, как рассказал «Облгазете» заведующий литературной частью театра Евгений Гаглоев, ни в феврале, ни в январе на родной сцене спектакли играться не будут, но в дальнейшем, в течение сезона, показы запланированы. Однако о точных датах пока говорить рано.

Завершат серию «золотомасочных» гастролей «Провинциальные танцы» – 17 марта в Театре на Таганке они презентуют спектакли «Личность» (хореограф Йозеф Трефели, Швейцария), «Сердце на его рукаве» (хореографы Дариуш Новак, Польша, и Дор Мамалиа, Израиль), а также внеконкурсную работу «Свободу статуе!» (хореографы Анна Щеклеина и Александр Фролов, Россия).

Мы уже писали, что с 2012 года Екатеринбургский театр оперы и балета ни разу не оставался без заветной награды, но в нынешнем сезоне его артистам дали «передышку». Зато в жюри премии музыкального театра в качестве председателя вошёл художественный руководитель балета этого театра Вячеслав Самодуров. Он сам является многократным обладателем «масок» – в номинации «Лучший спектакль» побеждали его постановки «Вариации Сальери» (2014) и «Ромео и Джульетта» (2017), а также в номинации «Лучший хореограф-постановщик» Вячеслав Самодуров отмечался со спектаклями «Вариации Сальери» (2014), «Цветоделика» (2015) и «Приказ короля» (2020).

Торжественная церемония награждения должна состояться 22 апреля в концертном зале «Зарядье».

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