«Если не вы к нам, то мы к вам»: как в пандемию свердловские театры пытаются не потерять зрителя

Одна из последних премьер новоуральского Театра музыки, драмы и комедии - «Щелкунчик и Крысиный король». Фото: пресс-служба Театра музыки, драмы и комедии

В театральной сфере итоги принято подводить по завершению сезона, но 2020-й заставил сделать исключение и здесь. С марта по сентябрь театры Свердловской области из-за пандемии оказались закрыты для посещения, поэтому министерство культуры региона вместе с коллективами обсудило именно прошедший год. Также ведомством и театрами обозначены планы на 2021-й, который, как они надеются, должен компенсировать упущения прошлого года.

2020-й войдёт в историю как один из самых тяжёлых периодов для театральной сферы. Пятимесячный простой, переносы и отмены спектаклей, премьер, гастролей. Летом, чтобы иметь хоть какую-то возможность увидеть зрителей, коллективы вышли на открытый воздух. И только 9 сентября театры получили разрешение открыть свои двери и войти в привычную рабочую атмосферу. Да, с ограничениями, но на фоне зарубежных культурных заведений, большинство из которых до сих пор не имеют права работать, и Москвы и Петербурга, где разрешена лишь 25-процентная заполняемость залов, ситуацию в Свердловской области с наполняемостью в 50 процентов можно считать одним из самых позитивных сценариев коронавирусной действительности.

Министр культуры области Светлана Учайкина, подводя итоги 2020 года, отметила, что он стал серьёзным испытанием, с которым все региональные коллективы справились достойно.

– Что касается запланированных бюджетных средств, муниципальных и государственных заданий – все эти цифры были доведены без сокращений. На основную деятельность театры получили всё, что должны были, – уточнила Светлана Николаевна.

С внебюджетными финансами – то есть тем, что коллективы не заработали из-за закрытия и ограничения количества зрителей, конечно, дела обстоят сложнее. Эти средства, как правило, шли на поддержание уровня зарплаты, новые постановки и другие нужды. Тут учреждения справлялись как могли – к примеру, Екатеринбургскому театру кукол и Театру балета «Щелкунчик» предложили взять кредит, после выполнения условий которого кредит переведут в статус субсидии. Новоуральский Театр музыки, драмы и комедии дополнительно на сумму 1,5 млн рублей поддержала администрация города.

А вот большинство гастролей всё же пришлось перенести или отменить. Так, в 2020 году гранты на обменные гастроли по области были выделены 12 театрам. Но воплотить задуманное получилось только у театра «Драма номер три» Каменска-Уральского с новоуральским Театром музыки, драмы и комедии и у Нижнетагильского театра драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка с екатеринбургским Камерным театром. Кроме того, тагильчанам повезло «погостить» в Саранске, а Русскому драматическому театру Республики Мордовия приехать на Урал – всё это в рамках федерального проекта «Большие гастроли». Остальные театры если и выезжали, то уже в одностороннем порядке.

Непросто обстояла в 2020-м ситуация с фестивалями, однако часть из них удалось провести. Это «Ирбитские подмостки», «Щелкунчик приглашает», а продолжился сезон после пандемии международным кукольным смотром «Петрушка Великий». Но не случились фестиваль театральных капустников, «Театралиада», семинар творческой молодёжи, на июнь 2021-го перенесён «Коляда-plays». Главный областной театральный фестиваль «Браво!» был передвинут с мая на осень, и провели его не в конкурсном формате (заветные статуэтки были вручены всем номинированным коллективам).

– В нашей области всегда много сил уделялось тому, чтобы театры чувствовали себя единым миром, – рассказала «ОГ» Светлана Учайкина. – Да, фестиваль «Браво!» прошёл в том формате, в котором мы его не проводили никогда. Но его необходимо было провести, чтобы поддержать театры, поддержать интерес администрации на местах. В этом году мы планируем показы «Браво!» в последних числах мая, как это и было раньше. На сегодняшний день сформирован экспертный совет, эксперты выезжают в муниципалитеты, чтобы оценить спектакли. Формируется конкурсная афиша.

Удивительно, но лучше всего ситуация в прошлом году сложилась с премьерами. В некоторых театрах в пандемию поставили даже больше спектаклей, чем в прошлые годы. Так произошло в Екатеринбургском театре кукол, где пытались искать новые формы и новые пути к зрителю, или в Нижнетагильском театре драмы, где придумали проект «Театр на диване», в рамках которого было создано 16 онлайн-спектаклей.

И в ДК, и на лестнице, и даже на улице Свердловский театр драмы, один из самых посещаемых в регионе, в 2020-м недосчитался почти 2/3 зрителей. Директор Алексей Бадаев рассказал, что вместо 150 тысяч человек к ним пришло 60 тысяч, а это означает потерю больше половины собственных доходов коллектива. Не случилось обменных гастролей с Мастерской Петра Фоменко, сорвались поездки в Магадан и Анадырь, не говоря уже о фестивалях. Единственное, куда театру удалось выбраться – это на Биеннале театрального искусства в Москву со спектаклем «Доходное место». Об онлайн-формате театральные руководители говорят довольно скупо, ведь театр – искусство живое, но всё же приобретённой аудиторией дорожат. Тем более что у Свердловской драмы – более 300 тысяч просмотров за этот период. – За год из планов мы почти ничего не упустили, поставили все спектакли, – поясняет Алексей Бадаев. – Это три премьеры на Большой сцене – «Тётка Чарли», «Близость» и «Визит старой дамы», а также два спектакля малой формы – «Человек на часах» и «Марьино поле». В нынешнем году мы представим четыре постановки для Большой сцены, сейчас драматург Ирина Васьковская уже работает над инсценировкой романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки». Для Екатеринбургского театра кукол на пик пандемии пришлось начало капитального ремонта. Театр переехал в здание бывшего кинотеатра «Колизей», построил там две профессиональные сцены. О фестивале «Петрушка Великий», который коллектив провёл на очень высоком уровне, мы писали. Успели кукольники и создать несколько ярких постановок – «Гуси-лебеди», «Хармс», «Собака-камень». – Да, мы потеряли и зрителей, и доходы. Дело и в пандемии, и в том, что не все ещё поняли, что мы находимся в «Колизее», и в том, что зритель всё-таки пока боится идти в театр, – сетует директор театра Пётр Стражников. – Поэтому мы сделали два проекта: «Секреты театра кукол» и «Большой концерт для маленьких зрителей» – их можно играть и на стационаре, и выезжать с ними в детские садики, школы. Как говорится, если не вы к нам, то мы к вам. Также мы провели большую новогоднюю кампанию – со 2 декабря по 10 января, сыграли 137 спектаклей на двух площадках. А впереди у нас три премьеры – 13 марта «Счастливый принц», затем «Арт-механика» и «Снежная королева». И в декабре мы надеемся вернуться в родное здание. Нижнетагильский театр драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка вступает в юбилейный, 75-й год – театр был открыт 8 мая 1946-го. Как мы отметили, этот коллектив здорово провёл часть сезона онлайн, собрав 194 тысячи просмотров. Выпустили они и запланированные четыре премьеры, правда, работа над спектаклем «Мёртвые души» затянулась аж на девять месяцев. – Начали ставить мы ещё в феврале, но 18 марта отправили режиссёра Андрея Гончарова и его группу домой, в Санкт-Петербург, – рассказывает директор Ольга Анисимова. – Поэтому премьера состоялась только 28 ноября. Также мы выпустили спектакли «Демидовы. Версия», «Утиная охота» и «Молоко». Поскольку у нас нет малой сцены, последняя работа поставлена известным режиссёром Петром Шерешевским в необычном месте – в фойе на лестнице. Что касается финансовых потерь, то это ровно половина. В 2019-м мы заработали 26 млн рублей, а в 2020-м – 13 млн. Но тем не менее всё задуманное сделали. В этом году мы планируем выпустить четыре премьеры и всё-таки провести «Театралиаду» и «Золотую кочерыжку». Новоуральский театр музыки, драмы и комедии, несмотря на пандемию, провёл очень насыщенный год. Коллектив активно включился в онлайн, причём не только актёрским составом, но и музыкантами оркестра, собрав в общей сложности больше 400 тысяч просмотров. Кроме того, пандемийную паузу театр использовал, чтобы отремонтировать зрительный зал, а на это время пригласил зрителей прогуляться по городу в рамках спектакля-променада «Созидатели». Но всё же капремонт создал проблемы, но не для новоуральцев, а… для комиссии «Золотой маски». – Из-за ремонта мы физически не могли представить комиссии постановки «Серебряное копытце» и «Широта» на нашей сцене, – рассказывает директор театра Андрей Костюшкин. – Пришлось экстренно договариваться с коллегами из Невьянска и Новоуральска, чтобы показаться на сцене дворцов культуры. Ну а результат нас шокировал – два спектакля и девять номинаций в конкурсе «Золотой маски». Также ситуация с ремонтом подвела нас к форсированию камерного направления, всего же за год мы выпустили шесть спектаклей. Помимо этого, театру удалось выехать на фестиваль «Видеть музыку» в Московский детский музыкальный театр им. Н.И. Сац.

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