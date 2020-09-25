Правительство РФ одобрило план восстановления экономики и МРОТ на 2021 год

Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что некоторые мероприятия из плана уже выполняются, а сам документ синхронизирован с проектом бюджета до 2023 года. Фото: пресс-служба Кремля.

На заседании 23 сентября члены Правительства РФ одобрили общенациональный план по восстановлению экономики и законопроект об изменении МРОТ на 2021 год. Отмечается, что увеличение минимального размера оплаты труда коснётся 3,9 млн россиян.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О прожиточном минимуме в РФ" и статью 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке", - говорится в решениях Правительства, принятых по итогу заседания.

Напомним, об изменении системы расчёта прожиточного минимума и МРОТ "Областная газета" сообщала 24 сентября. Менять принцип расчёта региональных ПМ планируют поэтапно — в 2021-2025 годах. При новой методике расчёта МРОТ увеличится в следующем году до 12 792 рублей, а прожиточный минимум для трудоспособного населения - до 12 702 рублей.

Добавим, прожиточный минимум и МРОТ используется не только для оценки уровня бедности, но и для назначения мер соцподдержки, в частности, выплат на детей, а также для расчёта федеральных и региональных доплат к пенсии.

Согласно сообщению на сайте кабмина, план по восстановлению экономики направлен на обеспечение восстановление доходов и занятости россиян, установление устойчивой траектории экономического роста, долгосрочные структурные изменения на основе использования новых технологий, экспортной ориентации и импортозамещения, возможностей рынка труда, а также быстрого и качественного строительства.

Отмечается, что при реализации общенационального плана по восстановлению экономики должен быть учтён доклад министра экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова. Премьер-министр Михаил Мишустин уточнил, что некоторые мероприятия из плана уже выполняются, а сам документ синхронизирован с проектом бюджета до 2023 года.

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