За десять лет затраты на «Титановую долину» окупились на одну пятую

Затраты на развитие инфраструктуры ОЭЗ, которые составили 4,6 млрд, окупились на одну пятую. Фото: Галина Соловьёва.

За всё время существования особой экономической зоны «Титановая долина» предприятия-резиденты заплатили в бюджеты разных уровней почти 950 млн рублей налогов и таможенных сборов. Таким образом, затраты на развитие инфраструктуры ОЭЗ, которые составили 4,6 млрд, окупились на одну пятую.

Объём частных инвестиций резидентов составил 8,3 млрд. Их выручка превысила 21 млрд. С момента начала деятельности резидентов ими создано 843 рабочих места, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

ОЭЗ «Титановая долина» была создана в конце 2010 года. Она состоит из двух площадок - «Верхняя Салда» и «Уктус». В настоящее время на территории особой экономической зоны действуют 19 предприятий.

В начале 2020 года свердловские власти отчитались о тратах на «Титановую долину». Тогда сообщалось, что сумма фактически понесённых расходов на реализацию проекта с момента его создания составила почти 3,7 млрд.

Напомним, после того, как гендиректор ОЭЗ «Титановая долина» Артемий Кызласов и бывший заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов были задержаны по подозрению в деле о коррупции, вновь поднялась волна многолетних обсуждений, насколько эффективно реализуется данный проект. В связи с этим «Областная газета» сравнила ход развития «Титановой долины» с её конкурентами, созданными с ней примерно в одно и то же время. Показатели свердловской ОЭЗ оказались не самыми лучшими.

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