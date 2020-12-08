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8 декабря 2020, 12:14

Принят бюджет Свердловской области на 2021 год

областной бюджет

Доходы региональной казны составят 278,2 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли проект областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Документ был рассмотрен сразу во втором и третьем чтениях.

После принятия проекта бюджета в первом чтении в него были внесены 16 поправок. Они связаны с направлением дополнительных средств из федерального бюджета в размере 19,1 млрд рублей. Из них 4 млрд рублей пойдут на выплаты на детей от 3 до 7 лет, 2,9 млрд — на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения, 2,2 млрд — на ежемесячную выплату, назначенную в случае рождения третьего ребёнка или последующих детей по достижению трёх лет. Ещё 2,5 млрд рублей предоставит фонд содействия реформированию ЖКХ.

Доходы региональной казны в 2021 году по планам составят 278,2 млрд рублей, расходы — 318,8 млрд рублей, дефицит — 40,6 млрд рублей.

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Областная газета Свердловской области

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