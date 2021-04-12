СМАК переедет на новую площадку летом-2021

В настоящий момент работы на обьекте завершаются. Фото: Владимир Мартьянов

Новая площадка хлебокомбината СМАК в логопарке Кольцовский заработает летом этого года. Об этом гендиректор комбината Владилен Фуфаров заявил на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Строительство новой площадки началось в 2019 году. Проект оценивается в 4,8 млрд рублей. СМАК рассчитывает в два раза увеличить объёмы производства продукции (до 200 тонн продукции в сутки).

В настоящий момент работы на обьекте завершаются. В феврале его начали подключать к электричеству. В начале апреля компания подписала соглашение о защите капиталовложений с правительством России и Свердловской области в рамках которого со временем планирует получить компенсацию на затраты по строительству инфраструктуры.

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