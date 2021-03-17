Алексей Орлов подписал документ о строительстве водопровода для логопарка "Кольцовский"

По окончании работ специалисты предприятия приведут земельные участки в порядок не позднее трёх месяцев со дня завершения строительства объектов. Фото: Александр Зайцев.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о строительстве сети водоснабжения и водоотведения, к которой подключат логистический парк "Кольцовский". Ранее стало известно, что территория логопарка попала в запретную зону Минобороны РФ.

Публичный сервитут установлен в интересах ЕМУП "Водоканал" в соответствии с проектом строительства сетей водоснабжения и водоотведения в районе аэропорта Кольцово. Отмечается, что по окончании работ специалисты предприятия приведут земельные участки в порядок не позднее трёх месяцев со дня завершения строительства объектов.

Напомним, 4 марта администрация Екатеринбурга получила документ об установке запретной зоны Минобороны РФ вокруг военного склада вблизи Кольцово, куда, в частности, вошла Территория логистического парка "Кольцовский".

За два дня до этого застройщик логопарка – группа компаний "Атлас Девелопмент" – сообщил, что к "Кольцовскому" был подведён магистральный газопровод. Адресная газификация резидентов должна стартовать в мае. В этот же период планируется подключение к строящимся центральным сетям "Водоканала".

"Областная газета" поинтересовалась у мэрии, не возникнут ли проблемы при реализации постановления из-за ограничений, налагаемых запретной зоной.

"Ограничения юридически на данный момент не утверждены и администрация Екатеринбурга совместно с правительством Свердловской области работает над тем, чтобы новые правила учитывали потребности роста и развития города", - пояснили в мэрии.

Добавим, в понедельник также стало известно, что установка запретной зоны Минобороны РФ может сорвать строительство и ввод в эксплуатацию более 500 тыс. квадратных метров жилья, четырёх детсадов и одной школы, реконструкцию ещё нескольких образовательных учреждений, а также расселение жителей 60 аварийных и ветхих домов.

Сведения о логопарке от застройщика: площадь участка 104 Га, общий объём строительства 400 000 кв. метров, объём инвестиций – 35 млрд рублей, стадия проекта – 2015-2025 годы. В списке резидентов, в том числе торговая сеть "Пятёрочка" – Х5 Retail group, Автотехцентр "Газ", "РТА" дилер – сервисные центры, хлебокомбинат "Смак", ТЦ "Боевой", распределительный центр "Ozon".

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