Госдолг Свердловской области по итогам 2020 года достиг 114,4 миллиарда рублей

Свердловские депутаты приняли бюджет за 2020 год. Фото: Галина Соловьёва

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области рассмотрели в трёх чтениях вопрос «Об исполнении областного бюджета за 2020 год». За год долговая нагрузка на региональный бюджет возросла на 35%, до 53%.

Докладчиком по теме выступил министр финансов Свердловской области Александр Старков, содокладчиком - председатель комитета областного парламента по бюджету, финансам и налогам Пётр Соколюк.

В 2020 году в условиях пандемии наблюдался экономический спад, отметил Александр Старков. По его словам, доходы областного бюджета по итогам 2020 года составил 286,4 миллиарда рублей, что составило 104,7% от прогноза (превышение на 13 миллиардов рублей). Однако по налогам на доходы было недополучено 18,2% от плана. Также возросли затраты на социальную сферу и здравоохранение.

В итоге дефицит бюджета составил 29,3 миллиарда рублей, госдолг региона достиг 114,4 миллиарда рублей, увеличившись за год на 37,2 миллиарда рублей. Долговая нагрузка на бюджет Свердловской области за год возросла до 53%, что выше аналогичного показателя 2019 года на 35%.

Законопроект был рекомендован к принятию. Депутаты проголосовали «за» во всех трёх чтениях.

Напомним, что по состоянию на февраль 2021 года госдолг Свердловской области достиг уже 120 млрд 900 млн рублей. Это больше общей суммы госдолга Москвы и Санкт-Петербурга почти на 6 млрд рублей. У Свердловской области самый большой госдолг среди регионов УрФО.

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