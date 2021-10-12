Госдолг Свердловской области снизился на 3 миллиарда

Свердловская область накопила более 100 млрд долга. Фото: Галина Соловьёва

Свердловская область сокращает объём государственного долга. За третий квартал 2021 года задолженность региона уменьшилась на три миллиарда рублей.

По данным министерства финансов Свердловской области, государственный долг региона на 1 октября составляет 106 млрд 092 млн 743 тыс. 700 рублей. Он складывается из трёх показателей: ценные бумаги (66 млрд рублей), кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций (7 млрд), бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ (33,09 млрд). По итогам предыдущего квартала размер госдолга превышал 109 млрд рублей.

Напомним, в сентябре Свердловской области одобрили кредит почти в 12 миллиардов рублей. Деньги пойдут на развитие инфраструктурных проектов. В ходе прямой линии губернатор Свердловской области рассказал, что за счёт кредитов регион развивается.

Ранее Министерство финансов России оценило качество управления региональными финансами за 2020 год. Свердловская область оказалась в числе 17 субъектов РФ, признанных аутсайдерами в этом направлении.