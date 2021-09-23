Свердловской области одобрили кредит почти в 12 миллиардов рублей

Свердловская область взяла очередной кредит. В этот раз регион получит почти 12 миллиардов рублей.
Инфраструктурный бюджетный кредит одобрили 23 сентября на заседании правительственной комиссии по региональном развитию в РФ под председательством вице-премьера Марата Хуснуллина. Заявку представлял губернатор Свердловской области, сообщает департамент информполитики региона.
Сумма заявки составляет 11 млрд 918 млн рублей. Эти средства направят на постройку 6,8 млн кв.м. жилья к 2037 году. Также выделенные деньги потратят на:
- "губернаторский лицей" в Солнечном на 1200 мест,
- трамвайную ветка по ул. 2-ая Новосибирской и ул. Лучистой,
- возведение жилых домов в Новокольцовском,
- взрослую поликлинику в Академическом,
- завершение реконструкции ул. Лучистой,
- строительство улицы Хрустальногорской, участков улиц Айвазовского и Циолковского,
- подготовку территории под район ВИЗ Правобережный,
- строительство улично-дорожной сети нового микрорайона – улицы Новокольцовская и Александровского бульвара.
Власти Свердловской области рассчитывают, что реализация этих проектов принесёт в бюджет региона более 44 млрд рублей и создаст почти 60 тысяч рабочих мест.
Напомним, в ходе прямой линии губернатор Свердловской области рассказал, что за счёт кредитов регион развивается.
Министерство финансов России оценило качество управления региональными финансами за 2020 год. Свердловская область оказалась в числе 17 субъектов РФ, признанных аутсайдерами в этом направлении.