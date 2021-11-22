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Экономика
22 ноября 2021, 21:16

Даниил Егоров заявил, что по итогам 2021 года объём налоговых поступлений вырастет на 7 триллионов

  Ксения Лязер
Владимир Путин и Даниил Егоров

В понедельник, 22 ноября, состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Даниила Егорова. Фото: пресс-служба Кремля.

Руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров сообщил Президенту РФ Владимиру Путину, что налоговые поступления увеличатся на 7 трлн рублей по сравнению с прошлым годом. Рост подоходного налога составил 17%, в малом бизнесе - 20%.

В понедельник, 22 ноября, состоялась рабочая встреча Владимира Путина и Даниила Егорова.

"У нас вместе с ростом экономики очень неплохо показывают себя поступления по налогам. Учитывая, что ФНС является администратором 80 процентов всех поступлений всех бюджетов, включая внебюджетные фонды, конечно, нам главное, чтобы стабильно и качественно работала вся система. Уже по итогам 10 месяцев у нас поступления 23 триллиона, что плюс 37 процентов к прошлому году. Учитывая, что прошлый год аномальный, даже если сравнивать с 2019 годом, то у нас поступления плюс 23 процента, и мы всё равно наблюдаем существенный рост", - сообщает пресс-служба Кремля слова главы ФНС.

Отмечается, что налоговые поступления в федеральный бюджет составят 28 трлн руб. Это на 7 трлн руб. больше по сравнению с прошлым годом. По мнению Даниила Егорова, прирост налоговых поступлений обеспечили как рост цен на углеводороды и металлы, так и восстановление экономики в целом.

Напомним, вчера, 21 ноября, в России отмечался День работника налоговых органов России. В связи с этим Даниил Егоров дал большое интервью изданию РБК, где, в частности, заявил о планах по отказу от стандартной для физлиц декларации о доходах по форме 3-НДФЛ.

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Областная газета Свердловской области

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