Курс доллара превысил 95 рублей, евро — 107 рублей

Курс евро перевалил за 100 рублей. Фото: Алексей Кунилов

В ходе торгов на Московской бирже курс доллара достиг 95,48 рубля. В свою очередь курс евро составил 107,355 рубля.

Ещё час назад доллар был 90 рублей, а евро — 101,19 рубля. На фоне геополитических и санкционных рисков курс рубля обвалился до новых исторических минимумов, писали РИА Новости.

Напомним, в минувшую пятницу, 25 февраля, курс доллара составлял 86 рублей, евро — 96,06 рубля.

Добавим, ранее стало известно, что Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых с сегодняшнего дня. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения.

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