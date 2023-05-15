По объему закупок у малого и среднего бизнеса Свердловская область вошла в топ-5 российских регионов

Субъекты РФ должны играть большую роль в росте доли малых и средних предпринимателей на внешних рынках. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловская область занимает 5 место среди регионов страны по объему закупок у малых и средних предприятий. Такие данные озвучены на совещании по вопросу поддержки малого и среднего предпринимательства под руководством первого заместителя председателя Правительства РФ Андрея Белоусова, который курирует национальный проект "Малое и среднее предпринимательство".

"Необходимо стимулировать госкомпании и госкорпорации совершать закупки у малого и среднего бизнеса, а также помогать им выходить на зарубежные рынки. Здесь у страны очень большой потенциал", — приводит слова Андрея Белоусова департамент информационной политики Свердловской области.

Он также сообщил, что на внешних рынках доля малых и средних предпринимателей растет, но она составляет единицы процентов. Ключ к развитию этих процессов — у субъектов Российской Федерации.

По данным заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, в регионе прирост объема закупок крупных региональных госкомпаний по сравнению с 2021 годом составил более 38 миллиардов рублей. На 67% увеличилось количество зарегистрированных на территории Свердловской области субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) — поставщиков.

"Понимая важность такого инструмента поддержки малого и среднего бизнеса, как создание открытого и прозрачного рынка сбыта производимой субъектами МСП продукции, правительство Свердловской области совместно с Корпорацией МСП проводят мероприятия, направленные на расширение доступа бизнеса к закупкам", — рассказал Дмитрий Ионин.

В регионе анализируются запросы крупных компаний, выявляются возможности субъектов МСП, формируются их индивидуальные карты развития с мерами поддержки.

В России по итогам прошлого года объем закупок крупными заказчиками у МСП-поставщиков достиг 7 триллионов рублей. Это на 2,6 триллиона больше, чем годом ранее. Закупки совершили более 12 000 заказчиков, из них 9 000 — региональные.

По сведениям генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, свыше 70% прироста приходится на закупки продукции производственного назначения у субъектов МСП, более 9% — это высокотехнологичные изделия. В научной и технических областях закупки выросли в 10 раз.

На совещании президент "Опоры России" Александр Калинин призвал бизнес активно присоединяться к Декларации, разработанной Минэкономразвития РФ при участии ведущих бизнес-объединений о взаимодействии крупного бизнеса с субъектами малого и среднего предпринимательства.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что на ИННОПРОМ-2023 белорусские предприниматели познакомятся с малым бизнесом Свердловской области.

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