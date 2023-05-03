Подведены предварительные итоги участия в бизнес-миссии в Узбекистане под руководством Евгения Куйвашева

Свердловские предприниматели провели около 300 встреч с представителями компаний Узбекистана. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Уральские бизнесмены подводят первые итоги поездки на Международную выставку "ИННОПРОМ. Центральная Азия 2023", которая прошла в конце апреля в Ташкенте. Об этом сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Напомним, 25 апреля губернатор Евгений Куйвашев презентовал потенциал Свердловской области на Международной выставке "ИННОПРОМ. Центральная Азия" в Ташкенте главам официальных делегаций — заместителю премьер-министра Республики Узбекистан Жамшиду Ходжаеву и заместителю председателя Правительства — министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову. Регион представили более 50 предприятий в сферах металлургии, IT, энергетики, машиностроения, фармацевтики и других.

"Для уральцев это дополнительные деньги в экономику, новые рабочие места. Это дополнительные возможности для нашего малого и среднего бизнеса, который достаточно широко представлен здесь. И, безусловно, это вопрос продвижения нашей продукции, вопрос импорта тех товаров, которые не производятся в России, это изучение рынков, совместные кооперационные цепочки", — говорил ранее Евгений Куйвашев.

По его словам, участие Свердловской области в выставке ИННОПРОМ в Ташкенте — это серьезная экономическая интеграция, а не только вопрос продвижения региона.

Свердловские предприниматели на ИННОПРОМ провели около 300 встреч с представителями компаний Узбекистана, министерства энергетики, горнодобывающей промышленности и геологии.

"Наша ближайшая цель, чтобы в структуре экспорта Свердловской области появилось как можно больше предприятий неэнергетического и несырьевого секторов. Именно такие компании были представлены на выставке", — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

Компания "Энерго-Арсенал" в числе первых подписала в Ташкенте контракты на 2 миллиона долларов на поставку светильников и опор освещения в местный технопарк и на металлургические заводы Узбекистана. Фармацевтическое предприятие "Уралбиофарм" заключило соглашения на поставку витаминов и БАДов. Лесоперерабатывающее производство "Синергия" будет отправлять в Узбекистан фанеру. Институт "УралНИТИ" — ремонтировать трубы "Узбекнефтегаза".

По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, свердловская делегация в свою очередь изучила предложения узбекских партнеров по экспорту текстильной, плодовоовощной продукции, строительных материалов. Сейчас предприятия ведут обмен коммерческими предложениями с партнерами из Узбекистана.

"Договорились проработать вопрос организации в Екатеринбурге шоурума продукции предприятий Ферганской области, где будут представлены изделия из стекла, плитка, текстиль, продукция легкой промышленности", — поделился Вячеслав Ярин.

Также рассматривается возможность восстановления прямого авиасообщения между городами Екатеринбург и Фергана. Планируется разработка дорожной карты по развитию сотрудничества между Свердловской и Ферганской областями в сфере культуры, искусства и спорта.

11 предприятий малого и среднего бизнеса смогли бесплатно представить свою продукцию на выставке в Ташкенте благодаря содействию Центра поддержки экспорта Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), на базе которого создан региональный центр "Мой бизнес".

По словам директора СОФПП Валерия Пиличева, для каждой компании была разработана индивидуальная программа визита, организованы переговоры с представителями предприятий Республики Узбекистан. Уральские бизнесмены приняли участие в 80 переговорах с узбекскими контрагентами.

"Они высоко оценивают полученный эффект, идет проработка контактов. Так, уральский производитель изделий из промышленных полимеров "Ремтехкомплект" по итогам участия во встречах B2B уже прорабатывает вопрос производства по предоставленным чертежам, а компания "Гермес-Урал" планирует расширить сотрудничество с республикой", — рассказал Валерий Пиличев.

Визит делегации был организован совместно с Уральской торгово-промышленной палатой (УТПП) в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство". Президент УТПП Андрей Беседин отметил интерес предпринимателей Урала к размещению производств в Узбекистане.

"Процедуры пересечения границы, таможенного регулирования, открытия производств в Узбекистане легче, чем во многих соседних странах. Нам задают вопросы и по дорожной карте механизма размещения производств в Узбекистане, и по релокализации ряда продукции, которая поставляется сюда", — заключил он.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что свердловские предприниматели при господдержке участвуют в международной выставке ИННОПРОМ в Узбекистане.

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