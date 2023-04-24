Главы Свердловской и Ферганской областей обменялись опытом реализации современных образовательных проектов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оценил возможности Президентской школы в Фергане, а также рассказал коллегам из Узбекистана об особенностях проекта "Губернаторский лицей", который реализуется на Среднем Урале, сообщает департамент информационной политики региона.
Одну из самых передовых образовательных площадок в Узбекистане Евгению Куйвашеву показал хоким Ферганской области Хайрулло Бозаров.
В Президентской школе в Фергане учится около 170 детей, начиная с 5 класса. Ребята живут в ней всю неделю, отправляясь домой только в выходные. Ряд дисциплин преподается на английском языке. Всего в Республике Узбекистан открыты 14 Президентских школ.
В свою очередь, Евгений Куйвашев во время рабочего визита в Ферганскую область рассказал коллегам о строительстве в Екатеринбурге Губернаторского лицея. Это современный образовательный центр, в котором будут действовать передовые и нестандартные подходы к созданию учебного пространства. В инфраструктуру лицея включены учебный и спортивный блоки, детский технопарк "Кванториум", общественный центр и стадион.
По поручению Евгения Куйвашева уже сейчас, на этапе строительства, большое внимание уделяется поиску педагогов, которые будут работать в Губернаторском лицее.
Напомним, ранее Губернаторский лицей в Екатеринбурге презентовали депутату Госдумы РФ.
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