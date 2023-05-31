В Уральской бизнес-неделе приняли участие 7,5 тысячи человек

В рамках бизнес-недели прошли форумы "Финмаркет" и "Грабли для бизнеса". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В посвященной Дню российского предпринимательства Уральской бизнес-неделе участвовали порядка 7,5 тысячи человек. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" они могли бесплатно посетить более 50 мероприятий.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает приоритетным развитие сферы малого и среднего предпринимательства. Благодаря этому в регионе постоянно совершенствуются инструменты поддержки предпринимателей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"В дни бизнес-недели институты содействия объединяют ресурсы и усилия для организации деловых, образовательных и культурных событий, способствующих дальнейшему развитию предпринимателей Среднего Урала", — рассказал Вадим Третьяков.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках Уральской бизнес-недели организовал несколько событий. Среди них форумы "Финмаркет" и "Грабли для бизнеса".

Как рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев, каждое мероприятие проходило 2 дня и собирало полные залы участников. Выступали звездные спикеры.

"Люди соскучились по офлайн-формату и таким крупным объединяющим событиям. Мы планируем повторить "Финмаркет" в следующем году. Кроме того, в этом году мы опробовали новый формат мероприятий — организовали встречу собственников крупного бизнеса с представителями малого и среднего предпринимательства в клубном формате "без галстуков". Мероприятие было хорошо принято обеими сторонами", — отметил Валерий Пиличев.

Организаторами бизнес-недели выступили: правительство Свердловской области, министерство инвестиций и развития, администрация Екатеринбурга. Соорганизаторами стали: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого создан региональный центр "Мой бизнес", Уральская торгово-промышленная палата, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, Екатеринбургский центр развития предпринимательства, СОО "Деловая Россия", СОО "Опора России".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев отметил производственные достижения и социальную ответственность свердловского бизнес-сообщества.

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