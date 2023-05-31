Темы дня

Экономика
31 мая 2023, 16:25

В Уральской бизнес-неделе приняли участие 7,5 тысячи человек

Форум "Финмаркет"

В рамках бизнес-недели прошли форумы "Финмаркет" и "Грабли для бизнеса". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В посвященной Дню российского предпринимательства Уральской бизнес-неделе участвовали порядка 7,5 тысячи человек. В рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство" они могли бесплатно посетить более 50 мероприятий.

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Вадима Третьякова, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает приоритетным развитие сферы малого и среднего предпринимательства. Благодаря этому в регионе постоянно совершенствуются инструменты поддержки предпринимателей. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

"В дни бизнес-недели институты содействия объединяют ресурсы и усилия для организации деловых, образовательных и культурных событий, способствующих дальнейшему развитию предпринимателей Среднего Урала", — рассказал Вадим Третьяков.

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) в рамках Уральской бизнес-недели организовал несколько событий. Среди них форумы "Финмаркет" и "Грабли для бизнеса".

Как рассказал директор СОФПП Валерий Пиличев, каждое мероприятие проходило 2 дня и собирало полные залы участников. Выступали звездные спикеры.

"Люди соскучились по офлайн-формату и таким крупным объединяющим событиям. Мы планируем повторить "Финмаркет" в следующем году. Кроме того, в этом году мы опробовали новый формат мероприятий — организовали встречу собственников крупного бизнеса с представителями малого и среднего предпринимательства в клубном формате "без галстуков". Мероприятие было хорошо принято обеими сторонами", — отметил Валерий Пиличев.

Организаторами бизнес-недели выступили: правительство Свердловской области, министерство инвестиций и развития, администрация Екатеринбурга. Соорганизаторами стали: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства, на базе которого создан региональный центр "Мой бизнес", Уральская торгово-промышленная палата, Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, уполномоченный по защите прав предпринимателей Свердловской области, Екатеринбургский центр развития предпринимательства, СОО "Деловая Россия", СОО "Опора России".

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Ранее "Областная газета" писала, что Евгений Куйвашев отметил производственные достижения и социальную ответственность свердловского бизнес-сообщества.

Еще по теме:

Сюжет

Национальные проекты
В Свердловской области для выполнения показателей нацпроектов приняты и реализуются 57 региональных проектов, которые призваны сделать рывок в экологии, формировании комфортной городской среды, культуре, жилищном строительстве и других сферах. О ходе реализации нацпроектов – в материалах «Областной газеты».

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.05.2023, 18:15 / Экономика
В Екатеринбурге проходит форум, посвященный эффективности нацпроекта "Производительность труда"
31.05.2023, 17:37 / Общество
Евгений Куйвашев поручил выработать дополнительные решения, которые помогут оградить свердловских детей и подростков от наркомании
31.05.2023, 17:18 / Общество
К юбилею Екатеринбурга на проспекте Ленина появятся обелиски "Московской заставы"
31.05.2023, 16:25 / Экономика
В Уральской бизнес-неделе приняли участие 7,5 тысячи человек
31.05.2023, 16:02 / Общество
В топ-100 первой бизнес-премии для женщин "Деловой престиж" вошли около 50 участниц из Свердловской области