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20 апреля 2023, 12:20

Минсоцполитики планирует подключить к карте "Уралочка" еще 4 банка

Андрей Злоказов

Карта "Уралочка" является универсальным электронным ключом к цифровой инфраструктуре региона. Фото: Алексей Кунилов

Еще четыре банка планируют подключить в Свердловской области к обслуживанию социальных карт "Уралочка". Предварительный отбор прошли Газпромбанк, Россельхозбанк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Сбербанк, сообщил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов на встрече с журналистами "Областной газеты". 

"В указе губернатора Свердловской области содержатся критерии отбора банков. Банк, желая участвовать, смотрит положение и направляет документы оператору. Оператор делает предварительный отбор, министерство социальной политики дает одобрение, можно ли заключать соглашение. То есть еще 4 банка: Газпромбанк, Россельхозбанк, УБРиР и Сбербанк — могут подключиться к карте "Уралочка", дальше все зависит от технической составляющей", — отметил Андрей Злоказов. 

Сейчас с картой работают 4 банка: Банк Синара, Почта Банк, ВТБ и Совкомбанк. 

Единая социальная карта "Уралочка" была создана в 2020 году, превратившись в универсальный электронный ключ к цифровой инфраструктуре Свердловской области. 

Напомним, сегодня в регионе выдано 284 тысячи карт. С помощью "Уралочки" свердловчане получают пособия, заработную плату, пенсии, различные социальные выплаты. Могут использовать ее для оплаты товаров и услуг. 

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Областная газета Свердловской области

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