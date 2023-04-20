Минсоцполитики планирует подключить к карте "Уралочка" еще 4 банка

Карта "Уралочка" является универсальным электронным ключом к цифровой инфраструктуре региона. Фото: Алексей Кунилов

Еще четыре банка планируют подключить в Свердловской области к обслуживанию социальных карт "Уралочка". Предварительный отбор прошли Газпромбанк, Россельхозбанк, Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) и Сбербанк, сообщил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов на встрече с журналистами "Областной газеты".

"В указе губернатора Свердловской области содержатся критерии отбора банков. Банк, желая участвовать, смотрит положение и направляет документы оператору. Оператор делает предварительный отбор, министерство социальной политики дает одобрение, можно ли заключать соглашение. То есть еще 4 банка: Газпромбанк, Россельхозбанк, УБРиР и Сбербанк — могут подключиться к карте "Уралочка", дальше все зависит от технической составляющей", — отметил Андрей Злоказов.

Сейчас с картой работают 4 банка: Банк Синара, Почта Банк, ВТБ и Совкомбанк.

Единая социальная карта "Уралочка" была создана в 2020 году, превратившись в универсальный электронный ключ к цифровой инфраструктуре Свердловской области.

Напомним, сегодня в регионе выдано 284 тысячи карт. С помощью "Уралочки" свердловчане получают пособия, заработную плату, пенсии, различные социальные выплаты. Могут использовать ее для оплаты товаров и услуг.

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