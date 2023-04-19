Единая карта "Уралочка" стала инструментом социальной поддержки свердловчан

Функционал и транспортное приложение "Уралочки" будут расширяться. Фото: Галина Соловьева

В Свердловской области Единой социальной картой "Уралочка" (ЕСК), которая введена по указу губернатора Евгения Куйвашева, пользуются более 284 000 человек. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

ЕСК "Уралочка" помогает свердловчанам получать пособия, заработную плату, пенсии и другие выплаты, а также оплачивать товары, проезд в общественном транспорте со скидкой, услуги жилищно-коммунального хозяйства, интернета и мобильной связи в интернет-банке и мобильном приложении банка-партнера.

Это электронный ключ к цифровой инфраструктуре региона. Карта включает несколько приложений: банковское, транспортное, социально-идентификационное, личный кабинет и мобильное приложение. Проект позволяет повысить эффективность, доступность и качество предоставления мер социальной поддержки на основе современных информационных технологий.

Нефинансовая единая социальная карта позволяет пользоваться транспортным приложением и всеми предоставляемыми скидками. На финансовую (банковскую) карту поступают все региональные социальные выплаты. Держатель банковской ЕСК становится участником программы лояльности национальной платежной системы "Мир".

У "Уралочки" 110 партнеров: продуктовые магазины со скидками от 2 до 5%, театры, музеи и другие учреждения культуры — скидки на входные билеты от 10 до 50%; физкультурно-оздоровительные комплексы — скидки от 20% до 50% при оплате оздоровительных услуг по физической подготовке и физическому развитию, аптечные сети и страховые компании – скидки от 5 до 10%.

По словам министра социальной политики Свердловской области Андрея Злоказова, функционал и транспортное приложение "Уралочки" будут расширяться. Сейчас прорабатывается возможность выпуска совместных карт (нефинансовых ЕСК и ЕКАРТы) для школьников и студентов с фотографией.

"Ведется работа над виртуализацией социальной карты в мобильном телефоне, это обеспечит уход от пластика и возможность удаленного получения ЕСК. Разрабатывается медицинское приложение, которое позволит перейти на электронные рецепты и QR-коды на лекарства и детское питание", — рассказал Андрей Злоказов.

Отметим, что с 1 января 2024 года льготный проезд в междугороднем транспорте будет осуществляться только при предъявлении ЕСК и документа, удостоверяющего личность. Программное обеспечение карты интегрировано с информационными системами пригородного железнодорожного транспорта Свердловской области. Появилась возможность загрузки данных из системы пригородной пассажирской компании, информационных систем автовокзалов региона и операторов автоматизированной системы оплаты проезда в Единую систему учета и анализа проезда на общественном транспорте на территории Свердловской области. Данные ЕСК уже можно считать в транспорте при помощи мобильного приложения. В перспективе карта будет интегрирована с Единым порталом государственных услуг. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области дорабатывает единую систему учета и оплаты поездок на междугороднем общественном транспорте региона, чтобы люди, пользующиеся мерами социальной поддержки, могли получить скидку при проезде.

Оформить ЕСК можно в МФЦ, отделениях банка "Синара", "Почта Банка", банка ВТБ и Совкомбанка. В ближайшее время к проекту планируют присоединиться Газпромбанк, Россельхозбанк, Сбербанк и Уральский банк реконструкции и развития. Узнать о возможностях карты, о том, как ее получить, выбрать удобный пункт выдачи, ознакомиться с полным перечнем и списком партнеров можно на официальном сайте проекта, а также по телефону 8 800 6000-670.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что число пользователей Единой социальной карты "Уралочка" превысило 270 тысяч человек.

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