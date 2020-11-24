В Екатеринбурге отказались увеличивать налог на жильё дороже 7 миллионов

Фракция "Единой России" предложила установить ставку налога за 2020 год на уровне 0,1% для владельцев жилья дешевле 300 млн рублей. Это было поддержано депутатами. Фото: Галина Соловьёва

Депутаты гордумы не поддержали предложение мэрии увеличить в два раза налог на жильё с кадастровой стоимостью от 7 до 300 миллионов рублей. Ставка налога на такую недвижимость останется прежней и одинаковой для всех - 0,1%.

Ранее администрация Екатеринбурга предложила установить дифференцированные ставки по налогу на имущество физлиц: для собственников жилья дешевле 7 млн рублей - 0,1% от кадастровой стоимости, на квартиры и дома стоимостью от 7 млн до 300 млн рублей - 0,2%. Вице-мэр по вопросам экономики Марина Андрусь, выступая на заседании гордумы, рассказала, что 97% квартир и комнат в городе стоят до 7 млн рублей.

Фракция "Единой России" предложила установить ставку налога на уровне 0,1% для владельцев жилья дешевле 300 млн рублей. "Сегодня в условиях пандемии мы должны принять правильное решение. Потом сможем вернуться и пересмотреть этот вопрос", - заявила на заседании глава фракции Ира Овчинникова.

Депутат от КПРФ Константин Киселёв заметил, что потери бюджета Екатеринбурга в случае установления одинаковой ставки составят 6% от планируемого сбора налога, а "это не такие великие потери". По словам Марины Андрусь, налоговые поступления снизятся на 107,1 млн руб. и составят в 2022 году 1,6 млрд руб.

В итоге большинством голосов принято решение сохранить ставку налога на имущество для физлиц, владеющих жильём не дороже 300 млн рублей, на уровне 0,1%. Заплатить налог нужно будет до 1 декабря 2022 года.

Ставка налога на недвижимость дороже 300 млн рублей составит 2%. Для объектов незавершённого строительства - 0,3% от кадастровой стоимости, для прочих объектов - 0,5%.

Добавим, что на заседании 24 ноября депутаты гордумы поддержали предложение мэрии снизить налог для физлиц, владеющих торговой и офисной недвижимостью в Екатеринбурге. Ставка налога на имущество за 2020 год будет снижена в два раза - с 2 до 1%.