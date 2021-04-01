Свердловский минстрой определён уполномоченным органом власти в сфере обновления жилфонда

Сейчас готовятся документы об основных критериях домов, которые попадут в зону обновления жилфонда. Фото: Галина Соловьёва

На заседании правительства Свердловской области принято решение определить минстрой уполномоченным органом власти в сфере комплексного развития территорий (КРТ). Он будет курировать подготовку и реализацию механизма проведения так называемой "уральской реновации".

Сейчас готовятся документы об основных критериях домов, которые попадут в зону обновления жилфонда. Всего региональному правительству необходимо разработать и принять около десяти нормативно-правовых актов для реализации закона о КРТ. Куратором определено министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области.

Напомним, что региональный закон о комплексном развитии территорий был разработан по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и принят вслед за федеральным законом. Он предполагает расселение устаревшего жилфонда и обновление городской застройки. Администрация Екатеринбурга уже обозначила участки, с которых может начаться обновление жилфонда.

Рабочую группу по реализации механизма КРТ в Свердловской области возглавляет первый замгубернатора Александр Высокинский. Ранее в интервью "Облгазете" он сообщил, что реновация жилья в Екатеринбурге начнётся с двухэтажных и трёхэтажных домов.

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