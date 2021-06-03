На Урале разрабатывают 14 проектов по программе КРТ

Для реализации КРТ регионы будут использовать механизмы инфраструктурного кредитования и инфраструктурных облигаций. Фото: Павел Ворожцов

Сейчас в УрФО идёт разработка 14 проектов комплексного развития территорий. До Нового года запустят три проекта КРТ - в Свердловской, Курганской и Тюменской областях.

Об этом на Петербургском международном форуме (ПМЭФ) рассказал полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев. Он подчеркнул, что КРТ играет важную роль в государственно-частном сотрудничестве, а развитые отношения с инвесторами, в свою очередь, помогают уменьшить количество аварийного и ветхого жилья в более короткие сроки.

Шесть регионов Уральского федерального округа будут использовать механизмы инфраструктурного кредитования и инфраструктурных облигаций для реализации КРТ.

"Уральский федеральный округ сейчас строит 6,5 миллиона квадратных метров жилья в год. К 2024 году мы должны выйти на показатель 7,8 миллиона квадратных метров - в удачном 2014 году мы уже достигали его. К 2030 году это должно быть 10,3 миллиона квадратных метров – это серьезный рывок. Если мы не подготовим инфраструктуру к тому моменту, рывок мы не совершим", - передаёт пресс-служба полпредства слова Владимира Якушева.

В рамках программы КРТ планируют расселить 63 тысячи квадратных метров аварийного и ветхого жилья. Объём перспективного жилищного строительства по этим объектам составит 528 тысяч квадратных метров.

Напомним, что в Свердловской области уже утверждены правила определения домов, которые попадают под программу КРТ. В регионе насчитывается более 3 тысяч аварийных домов. Те дома, которые признали таковыми до 2017 года, пообещали расселить к 2024 году.