Из аварийного жилья россиян должны расселить к 2024 году

В программу вошли дома, признанные аварийными до 1 апреля 2017 года. Фото: Павел Ворожцов

Практически все регионы России идут с опережением в программе реформирования аварийного жилья. На сегодняшний день перевыполнение от плана – 200%.

Об этом доложил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе совещания по реализации отдельных положений Послания Федеральному Собранию, сообщается на сайте Кремля.

"Два региона в прошлом году закончили программу реформирования, четыре региона закончат в этом году, и базово все основные регионы страны 2023 годом закончат эту программу, какой-то "хвостик" уйдёт на 2024 год", – сообщил Марат Хуснуллин.

В программу включены аварийные дома, признанные таковыми до 1 января 2017 года. На эти цели Фонду реформирования ЖКХ было выделено дополнительно 50 млрд рублей.

В Свердловской области более трёх тысяч многоквартирных аварийных домов, из них в программу попадают 1 363 здания.

Напомним, Заксобрание региона в начале марта приняло закон о комплексном развитии территорий в трёх чтениях, его подписал губернатор Евгений Куйвашев. Первый замгубернатора Александр Высокинский назначен руководителем рабочей группы по реализации механизма КРТ. Ранее в интервью "Облгазете" он сообщил, что реновация жилья в Екатеринбурге начнётся с двухэтажных и трёхэтажных домов.

Позднее свердловский кабмин утвердил критерии для домов, которые могут быть включены в программу. Сносить и реконструировать будут только невысокие дома, построенные до 1970 года