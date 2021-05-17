В Свердловской области насчитывается более 3 тысяч аварийных многоквартирных домов

В прошлом году из аварийных домов было переселено 3 тысячи человек. Фото: Галина Соловьёва

По данным на конец III квартала 2021 года, в Свердловской области насчитывается 3 215 аварийных многоквартирных жилых домов общей площадью 591 тыс. кв. м. В них проживают 36,5 тысячи человек.

Такие данные на сегодняшней пресс-конференции озвучил министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков. По его словам, в прошлом году в рамках региональной адресной программы было расселено 329 домов, ещё 125 помещений - по другим программам, без участия средств Фонда ЖКХ. В них проживали более 3 тысяч человек

"Работа по переселению людей из ветхого аварийного жилья ведётся в плановом порядке. Кроме того, государство выбрало вариант решения проблемы не через средства федерального бюджета, а чрез привлечение средств коммерческих структур в расселение ветхого и аварийного жилья. Это, как раз, касается вопросов комплексного развития территории", - пояснил министр.

Напомним, что законопроект о КРТ принят Заксобранием Свердловской области в трёх чтениях и подписал губернатором Евгениев Куйвашевым. Руководителем рабочей группы по реализации механизма комплексного развития территорийназначен первый замгуберрнатора Александр Высокинский. Ранее в интервью "Облгазете" он сообщил, что реновация жилья в Екатеринбурге начнётся с двухэтажных и трёхэтажных домов.

Позднее свердловский кабмин утвердил критерии для домов, которые могут быть включены в программу. Реконструкции и сносу подлежат невысокие дома, построенные до 1970 года.

По словам Михаила Волкова, до конца III квартала предстоит сфомировать все норматино-правовые акты, которые позволят запустить механизмы КРТ. После сентября в сверлдовских муниципалитетах стартует работа по определению участков, которые войдут в программу. Затем это обсудят с жильцами домов, попавшими под реконструкцию и снос. Окончательное решение о вхождении в проект остаётся за собственниками жилья – необходимо, чтобы за это проголосовали более двух третей из них. Столько же голосов "против" достаточно для исключения дома из проекта.