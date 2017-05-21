В Екатеринбурге завершился международный турнир по дзюдо "Большой шлем"

В столице Урала подошёл к концу заключительный соревновательный день международного турнира по дзюдо "Большой шлем". Сегодня было разыграно семь комплектов медалей: в четырёх мужских и в трёх женских весовых категориях.
Безусловно, главной надеждой сборной России на медали был олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в весовой категории до 81 килограмма Хасан Халмурзаев. Он начал турнир с очень тяжёлой встречи с японцем Хаято Ватанабе, одержав победу лишь на пятой минуте "голден-скора". В четвертьфинале россиянин оказался сильнее Этьена Бранда, а в полуфинале представителя Нидерландов Франка де Вита. В финале Халмурзаев боролся с физически крепким венгром Аттилой Унгвари и закончил встречу досрочно: Хасану удалось провести красивый "подхват".
Всего во второй день соревнований российской сорной удалось завоевать пять медалей: одно золото, два серебра и две бронзы. Напомним, что вчера российские дзюдоисты выступили несколько лучше, завоевав семь медалей. Представители Свердловской области побороться за медали не смогли: Сахават Гаджиев, Наталья Голомидова и Ольга Титовапокинули турнир после первого круга.
Победители и призёры второго дня соревнований:
Женщины:
До 70 килограммов:
1. Санни ван Дийке (Нидерланды)
2. Алёна Прокопенко (Россия)
3. Анна Бернхольм (Швеция)
3. Саки Низое (Япония)
До 78 килограммов:
1. Мами Юмеки (Япония)
2. Натали Пауэлл (Великобритания)
3. Анна-Мария Вагнер (Германия)
3. Джо Абигель (Венгрия)
Свыше 78 килограммов:
1. Сара Асашина (Япония)
2. Джасмин Кьюлебс (Германия)
3. Каролин Вайс (Германия)
3. Марина Слуцкая (Белоруссия)
Мужчины:
До 81 килограмма:
1. Хасан Халмурзаев (Россия)
2. Атилла Унгвари (Венгрия)
3. Этьен Бранд (Канада)
3. Зебеда Реквиашвили (Грузия)
До 90 килограммов:
1. Кента Нагасава (Япония)
2. Кристиан Тот (Венгрия)
3. Магомед Шеразадишвили (Россия)
3. Ноэль ван Тенд (Нидерланды)
До 100 килограммов:
1. Миклош Кирженикс (Венгрия)
2. Нияз Ильясов (Россия)
3. Варлам Липартериани (Грузия)
3. Лаурин Бохлер (Австрия)
Свыше 100 килограммов:
1. Давид Моура (Бразилия)
2. Левани Матиашвили (Грузия)
3. Андрей Волков (Россия)
3. Темулен Баттулга (Монголия)
Медальный зачёт "Большого шлема" в Екатеринбурге:
1. Япония (6 золотых, 1 серебряных, 1 бронзовая)
2. Россия (2 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых)
3. Бразилия (2 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых)
4. Венгрия (1 золотая, 2 серебряных, 1 бронзовая)
5. Германия (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые)
6. Нидерланды (1 золотая, 1 бронзовая)
7. Панама (1 золотая)
8. Грузия (2 серебряные, 2 бронзовые)
9. Великобритания (1 серебряная, 1 бронзовая)
10. Франция (5 бронзовых)
11. Канада (2 бронзовые)
12. Белоруссия (2 бронзовые)
13. Монголия (1 бронзовая)
14. Австрия (1 бронзовая)
15. Казахстан (1 бронзовая)
16. Швеция (1 бронзовая)