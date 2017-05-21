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Спорт 21 мая 2017, 20:17

В Екатеринбурге завершился международный турнир по дзюдо "Большой шлем"

Медали, которые вручали победителям и призёрам "Большого шлема" в Екатеринбурге. Фото: Александр Зайцев

Медали, которые вручали победителям и призёрам "Большого шлема" в Екатеринбурге. Фото: Александр Зайцев

В столице Урала подошёл к концу заключительный соревновательный день международного турнира по дзюдо "Большой шлем". Сегодня было разыграно семь комплектов медалей: в четырёх мужских и в трёх женских весовых категориях.

Безусловно, главной надеждой сборной России на медали был олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в весовой категории до 81 килограмма Хасан Халмурзаев. Он начал турнир с очень тяжёлой встречи с японцем Хаято Ватанабе, одержав победу лишь на пятой минуте "голден-скора". В четвертьфинале россиянин оказался сильнее Этьена Бранда, а в полуфинале представителя Нидерландов Франка де Вита. В финале Халмурзаев боролся с физически крепким венгром Аттилой Унгвари и закончил встречу досрочно: Хасану удалось провести красивый "подхват".

Всего во второй день соревнований российской сорной удалось завоевать пять медалей: одно золото, два серебра и две бронзы. Напомним, что вчера российские дзюдоисты выступили несколько лучше, завоевав семь медалей. Представители Свердловской области побороться за медали не смогли: Сахават Гаджиев, Наталья Голомидова и Ольга Титовапокинули турнир после первого круга.

Победители и призёры второго дня соревнований:

Женщины:

До 70 килограммов:

1. Санни ван Дийке (Нидерланды)

2. Алёна Прокопенко (Россия)

3. Анна Бернхольм (Швеция)

3. Саки Низое (Япония)

До 78 килограммов:

1. Мами Юмеки (Япония)

2. Натали Пауэлл (Великобритания)

3. Анна-Мария Вагнер (Германия)

3. Джо Абигель (Венгрия)

Свыше 78 килограммов:

1. Сара Асашина (Япония)

2. Джасмин Кьюлебс (Германия)

3. Каролин Вайс (Германия)

3. Марина Слуцкая (Белоруссия)

Мужчины:

До 81 килограмма:

1. Хасан Халмурзаев (Россия)

2. Атилла Унгвари (Венгрия)

3. Этьен Бранд (Канада)

3. Зебеда Реквиашвили (Грузия)

До 90 килограммов:

1. Кента Нагасава (Япония)

2. Кристиан Тот (Венгрия)

3. Магомед Шеразадишвили (Россия)

3. Ноэль ван Тенд (Нидерланды)

До 100 килограммов:

1. Миклош Кирженикс (Венгрия)

2. Нияз Ильясов (Россия)

3. Варлам Липартериани (Грузия)

3. Лаурин Бохлер (Австрия)

Свыше 100 килограммов:

1. Давид Моура (Бразилия)

2. Левани Матиашвили (Грузия)

3. Андрей Волков (Россия)

3. Темулен Баттулга (Монголия)

Медальный зачёт "Большого шлема" в Екатеринбурге:

1. Япония (6 золотых, 1 серебряных, 1 бронзовая)

2. Россия (2 золотых, 5 серебряных, 5 бронзовых)

3. Бразилия (2 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых)

4. Венгрия (1 золотая, 2 серебряных, 1 бронзовая)

5. Германия (1 золотая, 1 серебряная, 2 бронзовые)

6. Нидерланды (1 золотая, 1 бронзовая)

7. Панама (1 золотая)

8. Грузия (2 серебряные, 2 бронзовые)

9. Великобритания (1 серебряная, 1 бронзовая)

10. Франция (5 бронзовых)

11. Канада (2 бронзовые)

12. Белоруссия (2 бронзовые)

13. Монголия (1 бронзовая)

14. Австрия (1 бронзовая)

15. Казахстан (1 бронзовая)

16. Швеция (1 бронзовая)

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