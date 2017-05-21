В Екатеринбурге завершился международный турнир по дзюдо "Большой шлем"

Медали, которые вручали победителям и призёрам "Большого шлема" в Екатеринбурге. Фото: Александр Зайцев

В столице Урала подошёл к концу заключительный соревновательный день международного турнира по дзюдо "Большой шлем". Сегодня было разыграно семь комплектов медалей: в четырёх мужских и в трёх женских весовых категориях.

Безусловно, главной надеждой сборной России на медали был олимпийский чемпион Рио-де-Жанейро в весовой категории до 81 килограмма Хасан Халмурзаев. Он начал турнир с очень тяжёлой встречи с японцем Хаято Ватанабе, одержав победу лишь на пятой минуте "голден-скора". В четвертьфинале россиянин оказался сильнее Этьена Бранда, а в полуфинале представителя Нидерландов Франка де Вита. В финале Халмурзаев боролся с физически крепким венгром Аттилой Унгвари и закончил встречу досрочно: Хасану удалось провести красивый "подхват".

Всего во второй день соревнований российской сорной удалось завоевать пять медалей: одно золото, два серебра и две бронзы. Напомним, что вчера российские дзюдоисты выступили несколько лучше, завоевав семь медалей. Представители Свердловской области побороться за медали не смогли: Сахават Гаджиев, Наталья Голомидова и Ольга Титовапокинули турнир после первого круга.