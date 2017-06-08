Наказы для губернатора. Часть 3 – культура/спорт

Более половины всех ДК (а их в стране около 35 тысяч) нуждаются в ремонте и обновлении устаревшей материально-технической базы. Фото: Алексей Кунилов

Сюжет Пятилетка развития

Самые полезные и интересные предложения уральцев в проект народной программы «Пятилетка развития».

Предложения, касающиеся развития культурной и спортивной составляющей региона, заняли третье по значимости место в списке наказов, которые партактив «Единой России» передал кандидату в губернаторы в рамках праймериз. В двух предыдущих номерах мы уже рассказывали, что большинство инициатив, исходящих от единороссов, касались модернизации экономики и социальной сферы в области. Однако ничуть не меньше хороших дорог, качественных услуг ЖКХ и появления новых рабочих мест партийцы ждут от программы «Пятилетка развития» повсеместной организации качественного досуга.

Спорт

Судя по количеству наказов, которые, напомним, собирались со всех управленческих округов, муниципалитетам области не хватает спортивных объектов. С просьбами предусмотреть в программе строительство нового ФОКа или реконструировать старый к Евгению Куйвашеву обращались в каждом третьем населённом пункте.

Самый большой «аппетит», например, у Асбеста, где партийцы просят в 2018 году построить сразу три спортивных сооружения: физкультурно-оздоровительный комплекс игровых видов спорта, плавательный бассейн и лыжную базу. В Каменске-Уральском надеются на реконструкцию стадиона на территории лицея № 10. Арамиль хочет школьный стадион с искусственным покрытием и крытый ледовый комплекс. В Красноуфимске намерены развивать экстремальные виды спорта, поэтому просят средства на строительство скейт-парка. Первоуральску нужна ледовая арена для команды по хоккею с мячом. А Шале — школьный автобус для организации выезда детских и производственных коллективов на спортивные соревнования.

Главе региона фактически на каждой встрече приходилось объяснять, что любое капстроительство должно стать точкой роста того или иного муниципалитета, иначе объект возводить нерационально.

— Да, мы должны выделять деньги под развитие. Но какую точку роста получит Ирбит благодаря тому, что мы будем реализовывать этот проект (речь о строительстве там ледовой арены. — Прим. «ОГ»)? Любое выделение средств городу будет привязано к конкретному положительному эффекту, который должен возникнуть от реализации программ капстроительства, ремонта и так далее, — объяснял Евгений Куйвашев.

Тем не менее в регионе уже запущены крупные спортивные проекты. Например, в ближайшие пять лет в области построят не менее 20 крытых ледовых арен стоимостью около двух миллиардов рублей. Это результат соглашения, которое подписали Евгений Куйвашев и генеральный директор «УГМК Холдинг» Андрей Козицын. Правительство, в свою очередь, предоставит земельные участки под строительство и обеспечит их инфраструктурой. Так, спортивные объекты в ближайшее время должны появиться в Реже, Кировграде, Красноуральске, Верхней Пышме и Дегтярске.

Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года» на софинансирование субсидий из федерального бюджета предусмотрено 20 млн рублей. Общее финансирование на ремонт спортзалов составит порядка 40 млн рублей. На эти средства в регионе планируется реконструировать 30 спортивных залов.

Дома культуры

После визита в Серов Евгений Куйвашев дал поручение по финансированию строительства там детской художественной школы. Он отметил, что строительство войдёт в программу «Пятилетка развития». Средства на создание школы будут выделены муниципалитету в 2018 году.

Достаточно много наказов, переданных Евгению Куйвашеву, связаны со строительством или реконструкцией домов культуры. Преимущественно с такими просьбами к главе региона обращались жители сельских территорий, где ДК, по сути, единственное досуговое место.

Например, во время встречи с партактивом Южного управленческого округа учитель математики, член местного политсовета из села Большебрусянское по причине отсутствия у них в селе Дома культуры передала наказ Евгению Куйвашеву, который поддержал и призвал подавать заявку на строительство ДК.

С аналогичными просьбами по строительству ДК к главе региона обратились партийцы из посёлков Шамары, Вогулка и Илим. Дегтярск и Ачит попросили реконструировать уже имеющиеся у них дома культуры. А по словам секретаря Волчанского местного отделения, у них в округе самый острый вопрос — строительство библиотечно-музейного центра со школой искусств. Нынешнее здание очень ветхое.

По мнению регионального координатора партпроекта «ЕР» «Местный Дом культуры», депутата регионального Заксобрания Олега Корчагина, перед распределением средств необходимо провести аудит действующих домов культуры, проанализировать заинтересованность местного населения и сотрудников учреждений.

Также он отметил, что Свердловская область как регион-донор в нынешнем году не попала в федеральную программу. «Соответственно, нужно искать иные ресурсы, которые смогут принести максимальную пользу развитию домов культуры, в которых работают творческие коллективы, библиотеки и ведётся клубная жизнь», — подчеркнул он.

Городские парки

В Нижнем Тагиле на берегу реки Тагил в настоящее время строится зона отдыха для горожан — парк «Народный». Фото: Алексей Кунилов

Партийные представители нескольких муниципалитетов попросили Евгения Куйвашева обратить внимание на состояние парков в их территориях. Действительно, людям ведь нужно же где-то гулять после посещения домов культуры и спортивных секций. Так, например, Нижний Тагил рассчитывает на ремонт Молодёжного парка в Дзержинском районе и реставрацию парка имени Бондина. С аналогичной просьбой выступили единороссы из Нижней Туры, которые уверяют, что их городскому парку культуры и отдыха нужна серьёзная реконструкция.

К слову, в этом году «Единая Россия» начала проект «Парки малых городов». Он будет реализован в течение шести лет. В начале этого года субсидии из федерального бюджета — более 500 миллионов рублей — направлены в 72 субъекта РФ, в том числе и в Свердловскую область. На участие заявились уже 15 свердловских муниципалитетов с населением не более 250 тысяч человек.