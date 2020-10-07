Владимир Путин рассказал о своём отдыхе, кумире молодости и семье

Информационное агентство ТАСС опубликовало последний выпуск серии интервью "20 вопросов Владимиру Путину". Фото: скриншот из видеоинтервью ТАСС.

Информационное агентство ТАСС опубликовало последний выпуск серии интервью "20 вопросов Владимиру Путину", которая стартовала ещё в феврале этого года. Российский лидер рассказал о том, какой отдых предпочитает, о своей семье и кумире молодости.

Владимир Путин отдаёт предпочтение хоккею и горнолыжному спорту. В хоккей глава государства играет в основном с сотрудниками Федеральной службы охраны (ФСО). "Ребята здоровые все, мастера спорта по единоборствам", - уточняет президент. Владимир Путин сказал, что они же научились вместе с ним кататься на лыжах в Сочи или на Кавказе.

После этого глава государства признался, что в молодости хотел быть похожим на советского разведчика времён Второй мировой войны Рихарда Зорге, который летом 1941 года передал информацию о планируемой атаке Германии на СССР. По словам президента, его дети - дочери Мария 1985 года рождения и Катерина 1986 года рождения - занимаются наукой. На вопрос журналиста ТАСС Андрея Ванденко, кто является авторитетом для них, Владимир Путин ответил: "Надеюсь, что я".

"Когда дочка начала учить одного из моих внуков, он сказал ей: "Почему я должен делать так, как ты?" Она говорит ему: "Потому что я старше". Он говорит: "Нет. Дедушка Вова старше". Так что в известной степени, наверное, тоже для них - пока, во всяком случае - являюсь таким авторитетом", - рассказывает президент.

Владимир Путин считает, что сильно изменился за последние годы. Однако добавил, что его друзья по университету так не считают.

"И мне бы тоже хотелось особенно не терять человеческих качеств, потому что здесь иногда такое ощущение, что из человека превращаешься в функцию. Но мне кажется, что всё-таки мне это удаётся - сохранить такие человеческие качества", - подчеркнул российский лидер.

Кроме того, глава государства отметил, что президентство накладывает свой отпечаток и обязательства на личную жизнь. На вопрос, может ли президент встретиться с друзьями за кружкой пива, Владимир Путин ответил, что старается не пить пиво в последнее время. "Брюхо растёт", - пояснил он. Однако такие ограничения компенсируются, по его мнению, моральным удовлетворением от доверия, которое оказывают ему люди.