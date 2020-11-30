Михаил Мишустин создал рабочую группу по оптимизации структуры институтов развития. Фото: пресс-служба Кремля.

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о формировании рабочей группы по проведению оптимизации структуры институтов развития. В её состав вошли восемь человек.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, возглавлять рабочую группу будет заместитель председателя Правительства — руководитель аппарата кабмина Дмитрий Григоренко. Также в её состав включены:

руководитель аналитического центра при Правительстве Константин Калинин;

замглавы Минфина Алексей Моисеев;

замглавы Минэкономразвития Оксана Тарасенко;

замдиректора департамента экономического развития и финансов Правительства Владимир Москвитин;

заместитель руководителя аппарата Правительства Валерий Сидоренко;

заместитель руководителя аппарата Правительства Ольга Чепурина.

Михаил Мишустин поручил ВЭБ.РФ и федеральным министерствам подготовить планы-графики проведения оптимизации структуры институтов развития. Дмитрию Григоренко нужно будет утвердить их до 25 декабря.

Напомним, о планах по оптимизации структуры институтов развития председатель Правительства РФ рассказал в ходе совещания с вице-премьерами 23 ноября. В частности, реформа подразумевает, что на базе ВЭБ.РФ будет создан крупный инвестиционный блок. Под его управление перейдут Роснано, ЭКСАР, Корпорация МСП, Российский экспортный центр, "Сколково", а также фонды инфраструктурных и образовательных программ, содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере и развития промышленности.

Кроме того, 16 ноября Михаил Мишустин предложил провести реформу системы управления в период с 1 января по 1 апреля 2021 года. Как заявил председатель правительства, оптимизация штата госслужащих будет осуществляться за счёт вакантных мест.

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