Олег Духовницкий освобождён от должности главы упраздняемой Россвязи

Олег Духовницкий освобождён от должности руководителя Федерального агентства связи. Ранее это ведомство было решено упразднить.

Распоряжение об освобождении Духовницкого от должности подписал gредседатель Правительства России Михаил Мишустин. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

Фото: документ

Напомним, в ноябре 2020 года премьер-министр предложил провести в 2021 году реформу системы управления. После этого Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Россвязи и Роспечати. Функции этих ведомств переданы Минцифры РФ. Процесс их ликвидации должен быть завершён до 30 июня 2021 года.

Ранее в министерстве заявили, что сотрудники упраздняемых ведомств смогут продолжить работать под непосредственным руководством заместителей министра и директоров департаментов министерства.

Олег Духовницкий родился 12 июля 1965 года в Омской области. Окончил Орджоникидзевское высшее общевойсковое командное дважды Краснознамённое училище им. Маршала Советского Союза А.И. Ерёменко и военную академию им. М.В. Фрунзе. С 2011 по 2012 год был заместителем министра связи и массовых коммуникаций РФ. Главой Федерального агентства связи был назначен в апреле 2012 года.

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