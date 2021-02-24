Представлен справочник действующих политических партий в России

Из справочника можно узнать биографию председателей партий, контактные данные, об участии партий в выборах, а также ознакомиться с их уставами. Фото: ЦИК РФ

ЦИК РФ собрал сведения о всех партиях, которые имеют право участвовать в выборах. Сейчас их 36.

При этом известно, что по двум из них - "Возрождение аграрной России" и Объединенной партии людей ограниченной трудоспособности России" - уже принято решение Верховным судом РФ об их ликвидации. На сегодняшнем заседании Центризбиркома председатель Элла Памфилова заявило, что число партий в России сократилось в два раза за два года.

Из справочника можно узнать биографию председателей партий, контактные данные, об участии партий в выборах, а также ознакомиться с их уставами. Информация в нём будет обновляться.

Напомним, что в 2021 году пройдут выборы в Госдуму России и Заксобрание Свердловской области. Ранее "Областная газета" рассказывала, кто может стать новым лицом политических партий на предстоящих выборах.

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