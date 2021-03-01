«Единая Россия» проведёт праймериз к думским выборам по открытой модели

Андрей Турчак и Дмитрий Медведев обсудили готовность «Единой России» к проведению предварительного голосования. Фото: скриншот прямой трансляции встречи

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак в ходе встречи с председателем партии Дмитрием Медведевым предложил проводить предварительное голосование "Единой России" по открытой модели. Участвовать в праймериз смогут все избиратели, тогда они пройдут максимально открыто и конкурентно.

По словам Андрея Турчака, некоторые регионы настаивали на так называемой «четвёртой модели», когда кандидатов выбирают члены партии. Однако в итоге было принято решение остановиться на первой модели, когда голосовать могут все зарегистрированные на территории РФ избиратели.

По мнению секретаря Генсовета партии, такая модель позволит избирателям «в максимально открытых условиях выбрать самых сильных кандидатов».

«По итогам дискуссии большинство коллег в регионах эту позицию поддержали. Мы даём возможность участвовать в процедуре всем желающим — каждый житель страны может выбрать своего кандидата», — сказал Андрей Турчак.

Дмитрий Медведев это решение поддержал.

«В конечном счёте свои оценки дает избиратель. С вашими предложениями следует согласиться – идти на первую модель и предоставить максимально конкурентные возможности для всех участников предварительного голосования», - приводит слова председателя «Единой России» пресс-служба партии.

Добавим, что окончательное решение примет Генеральный совет и Бюро Высшего совета партии на заочном заседании 1 марта. За основу при проведении предварительного голосования будет взята электронная форма с верификацией пользователей через портал госуслуг.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» пройдёт перед выборами всех уровней. Помимо выборов в Госдуму, 19 сентября 2021 года пройдут ещё 75 избирательных кампаний в 56 регионах. Предстоит выбрать восемь губернаторов, депутатов 39 региональных заксобраний и 11 административных центров. Кроме того, в 14 субъектах распределят около 23 тысяч мандатов в органах местного самоуправления.

За основу в партии предлагают взять проведение предварительного голосования в онлайне с учетом эпидемиологической ситуации. Эту процедуру использовали в мае 2020 года.

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