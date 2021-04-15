В конкурсе "Лидеры России" появилось новое направление для специалистов цифровой сферы

Новое направление призвано выявить профессионалов с высоким потенциалом. Фото: Владимир Мартьянов.

Новым направлением конкурса стали "Информационные технологии". Его будет курировать заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Для специалистов цифровой сферы появилось новое направление "Информационные технологии". Оно призвано выявить профессионалов с высоким потенциалом, которые смогут использовать цифровые технологии для развития страны.

Требования к участникам простые: возраст до 55 лет и опыт управления не менее двух лет. Зарегистрироваться можно до 26 апреля 2021 на сайте лидерыроссии.рф.

На сезон 2021-2022 запланировано много изменений. Теперь в конкурсе действует семь треков-специализаций и дополнительное студенческое направление. До этого момента был один общий конкурс.

Первый этап (регистрация) завершится совсем скоро, 26 апреля. С конца апреля запланировано начало дистанционных заданий. Он продлится до середины июня 2021 года. Полуфиналы направлений пройдут в конце лета - начале осени. Финал конкурса пройдёт в марте 2022 года.

Недавно губернатор Евгений Куйвашев поддержал создание научно-образовательного центра «Акселератор IT-компетенций».

"Цифровая трансформация экономики требует новых подходов к подготовке кадров, новых компетенций специалистов", - передают слова главы области в департаменте информполитики региона.

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