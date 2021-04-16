Свердловскую область сегодня посетит вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко

У Дмитрия Чернышенко запланировали совещания со свердловскими властями и руководством федерального округа. Фото: с сайта Правительства РФ

16 апреля в Свердловской области с визитом побывает заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко. Запланированы совещания по подготовке к Универсиаде-2023 и саммиту спорта и бизнеса SportAccord в Екатеринбурге.

"Также планируется, что зампред Правительства РФ обсудит с руководством федерального округа и региональными властями развитие научно-образовательных центров и университетских кампусов мирового уровня", - сообщили в департаменте информполитики региона.

Напомним, что в феврале этого года Свердловскую область посещал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он проинспектировал строительство участка ЕКАДа, ему также презентовали возводимые объекты деревни Универсиады и показали проект комплексного развития микрорайона Солнечный.

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