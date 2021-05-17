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17 мая 2021, 09:57

Генконсул США в Екатеринбурге покинула пост

Эми Сторроу

Генконсул США в Екатеринбурге Эми Сторроу возвращается в Америку. Фото: скриншот обращения Эми Сторроу

Генеральный консул США в Екатеринбурге Эми Сторроу покинула пост и возвращается в Америку. Она выразила надежду на скорое возобновление работы диппредставительства в столице Урала в полном объёме.

Прощальное обращение опубликовано в официальном аккаунте Instagram диппредставительства. «Несмотря на то что из-за пандемии у меня было меньше возможностей познакомиться с разными людьми и посмотреть больше мест в этом красивом регионе, я всегда буду благодарна за то, что была частью екатеринбургского сообщества и встречалась с людьми в Челябинске, Новосибирске, Красноярске, Верхней Салде и Нижнем Тагиле, а также виртуально путешествовала в Пермь и Тюмень. Когда я вернусь домой, я расскажу американцам о духе этого региона, полном творчества и энергии, и о том, как много общего у американцев и россиян. А ещё я угощу их пельменями», - написала она в Instagram.

Эми Сторроу работала в Екатеринбурге с сентября 2019 года. В пандемию она также продолжала работать на Урале.

Ранее американская сторона объявила, что генконсульство США в Екатеринбурге продолжит работать, но с 1 апреля приостановит оказание визовых услуг и предоставление консульских услуг гражданам США.

В середине мая кабмин РФ утвердил список недружественных стран. Туда вошли Чехия и США. Документ подразумевает введение ограничений вплоть до полного запрета недружественным странам нанимать в посольства и консульства работников из России. На данный момент, Чехии можно нанимать в свою дипмиссию не более 19 сотрудников из России, а США - ни одного.

Областная газета Свердловской области

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