Голосование на выборах в Госдуму РФ пройдёт с 17 по 19 сентября

Большинство избирателей высказались в пользу многодневного голосования. Фото: Галина Соловьёва.

Председатель Центрального избирательного комитета РФ Элла Памфилова заявила, что голосование на выборах в Госдуму VIII созыва и региональных выборах будет трёхдневным. Оно пройдёт с 17 по 19 сентября.

Как заявила Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ 18 июня, трёхдневное голосование является оптимальным вариантов в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации в стране.

"Это гарантирует безопасность, доступность и удобство для избирателей. В первую очередь выигрывают именно избиратели", - сказала глава ЦИК РФ, добавив, что большинство избирателей высказались в пользу многодневного голосования.

Напомним, Госдума РФ приняла в июле прошлого года поправки в избирательное законодательство, согласно которым выборы и референдумы разных уровней в России с 2021 года могут проводиться в течение трёх дней.

Кроме того, 17 июня состоялось заключительное заседание VII созыва Госдумы РФ, где были подведены итоги работы депутатов. За пять лет в нижнюю палату парламента внесли 5 500 законопроектов и ещё 2 200 были переданы депутатам от предшественников. Депутаты приняли 2 672 закона - 41,2% от общего числа.

В этот же день Президент России Владимир Путин официально назначил дату выборов депутатов в Госдуму. Выборы начнутся ровно через три месяца.