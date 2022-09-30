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30 сентября 2022, 18:01

В Кремле состоялась церемония подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий

В Большом Кремлевском дворце прошла церемония подписания договоров о присоединении к России новых территорий. В их числе Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Ранее в них были проведены и признаны состоявшимися референдумы — большинство избирателей проголосовали за присоединение к Российской Федерации. Подробнее об этом читайте здесь.

"Люди в ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях сделали однозначный выбор", — сказал во время своего выступления Владимир Путин.

В подписании договоров приняли участие президент России и главы всех субъектов, вступивших в состав РФ. В зале также присутствовали председатель Правительства РФ, министры, представители Госдумы. В эти секунды исполняется гимн Российской Федерации.

Напомним, накануне Владимир Путин подписал указы о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.

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Областная газета Свердловской области

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