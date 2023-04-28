В России за госизмену вводится пожизненное наказание

Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм. Ранее за государственную измену было предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно изменениям в Уголовный кодекс, максимальное наказание за совершение акта международного терроризма предусматривает пожизненное заключение.
Увеличивается наказание по статье 205 "Террористический акт" и по статье 281 "Диверсия" — с 15 до 20 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Госдуме РФ приняли поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену.
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