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28 апреля 2023, 19:19

В России за госизмену вводится пожизненное наказание

Колючая проволока

Максимальное наказание за госизмену ужесточается с 20 лет до пожизненного заключения. Фото: Галина Соловьева

Владимир Путин подписал закон, который вводит пожизненное лишение свободы за госизмену и ужесточает ответственность за терроризм. Ранее за государственную измену было предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно изменениям в Уголовный кодекс, максимальное наказание за совершение акта международного терроризма предусматривает пожизненное заключение.

Увеличивается наказание по статье 205 "Террористический акт" и по статье 281 "Диверсия" — с 15 до 20 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Госдуме РФ приняли поправки о пожизненном лишении свободы за госизмену.

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Областная газета Свердловской области

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В России за госизмену вводится пожизненное наказание