Новый полпред Президента РФ в УрФО заявил, что в его команду могут войти бывшие коллеги из Тюмени

По словам Владимира Якушева, на новом посту он будет работать с людьми, к которым он привык. Фото: Алексей Кунилов.

Новый полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев рассказал журналистам о том, будет ли он набирать в полпредство своих бывших коллег из Тюмени. По его словам, на новом посту он будет работать с людьми, к которым он привык.

В ходе первой пресс-конференции с полпредом журналисты назвали экс-помощницу главы Минстроя РФ Ольгу Фролову, вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева и статс-секретаря - заместителя министра строительства РФ Татьяну Костареву, с которыми Владимир Якушев работал, занимая пост губернатора Тюменской области и главы Минстроя. Полпред президента не стал уточнять имена, но сказал, что в его команду поступит "какое-то небольшое количество людей".

По его словам, это не означает, что уже завтра в регион "приедут люди с чемоданами", однако Владимир Якушев подтвердил, что в полпредство могут прийти новые опытные люди, к которым он привык.

"Это люди, к которым я привык в плане работы с документами, в этом вопросе у меня существует своеобразная культура. Точно могу сказать, что это не касается каких-то высоких должностей", - уточнил полномочный представитель Президента РФ в УрФО.

Напомним, указ о назначении Владимира Якушева полпредом в УрФО подписал 9 ноября Президент России Владимир Путин. Своими основными задачами на новом посту Владимир Якушев назвал борьбу с коронавирусом и улучшение социально-экономического положения регионов.

В среду, 11 ноября, новый полпред Президента РФ в УрФО прибыл в Екатеринбург и приступил к своим рабочим обязанностям. По прибытии в уральскую столицу Владимир Якушев провёл встречу с коллективом аппарата полпреда.