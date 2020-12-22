Александр Высокинский прокомментировал свою отставку с поста мэра и возможность участия в выборах в Госдуму

Фото: Владимир Мартьянов

Вопрос о досрочном прекращении полномочий главы Екатеринбурга первым вопросом на сегодняшнем заседании предложил рассмотреть спикер думы Игорь Володин. Он сообщил, что сегодня в думу поступило письменное заявление от градоначальника.

- Вчера губернатор предложил мне перейти на пост своего первого заместителя. Я это предложение принял. Поэтому сегодня встал вопрос о досрочном сложении полномочий, - сообщил Александр Высокинский.

На заседании прозвучал вопрос от депутатов и о перспективах его выдвижения в Госдуму в 2021 году.

- Давайте действовать пошагово. Сегодня есть предложение от губернатора. И я начну работать в новом статусе. Дальше со своими коллегами, с партией "Единая Россия" будем принимать решение: кто куда движется дальше. Всему своё время, - заявил Высокинский. Фактически не опровергая, что его депутатская карьера возможна.

Накануне губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с мэром Екатеринбурга Александром Высокинским и бывшим первым замгубернатора Алексеем Орловым и поблагодарил их за работу. Экс-глава города принял предложение стать замглавы региона.

"Облгазета" взяла комментарии у уральских политологов по поводу кадровых перестановок в администрации столицы Урала.

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