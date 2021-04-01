Гонщик Сергей Карякин подал документы на праймериз «Единой России»

Сергей Карякин намерен избираться в Законодательное собрание Свердловской области по Сысертскому одномандатному округу. Фото: Павел Ворожцов

Уральский автогонщик Сергей Карякин подал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании «Единой России». Выдвижение на праймериз спортсмен сравнил с выходом на старт во время гонок.

Спортсмен подчеркнул, что не намерен идти в Госдуму — он будет избираться в Законодательное собрание Свердловской области по Сысертскому одномандатному избирательному округу №25.

«Мне нравится, где я живу. Я не хочу постоянно мотаться в Москву, я хочу работать здесь. Сысерть - то место с которым связана вся моя молодость и начало карьеры. Именно там я начинал ездить на мопедах и квадроциклах. Мысленно я там, поэтому и выбрал этот округ, он мне близок. Мне будет намного приятнее делать что-то хорошее там, где я вырос», - объяснил своё решение Сергей Карякин.

Спортсмен отметил, что идея пойти на праймериз стала следствием того, чем он занимался последние 34 года. В частности, команда спортсмена много работает с детьми.

«Я всегда старался добиться того, чтобы в регионе появилась детская мотошкола. У нас накопился огромный пласт опыта, который может пригодиться молодёжи. Я очень много разговаривал по этому поводу с властями и губернатором. Мне придётся стать неким связующим звеном между народом и властью. Я думаю что справляюсь с этим. Впереди меня ждёт огромная работа, но мне не впервой решать серьёзные задачи», - резюмировал спортсмен.

Сергей Карякин также подчеркнул, что уход в политику не означает для него окончания спортивной карьеры.

«Для меня самая главная гонка в жизни - это Дакар. Она проходит во время новогодних каникул: каждый из нас имеет право на отпуск, и я могу взять его на время спортивного мероприятия. Что касается подготовки, как показывает практика, сейчас я готовлюсь в выходные дни, выезжая в Асбест. Мне этого хватало. Безусловно, понимаю, что столько времени я уделять не смогу, но те задачи которые я перед собой поставил по реализацией детского центра — они уже пересекаются с моим желанием ездить», - поделился планами гонщик.

Напомним, предварительное голосование «Единой России» в 2021 году пройдёт с 24 по 30 мая. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля. Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.

В предварительном голосовании по выдвижению в Законодательное собрание уже зарегистрировано шесть человек, в том числе глава Сысерстского городского округа Дмитрий Нисковских.

«Областная газета» подробно рассказывала, как проходит праймериз «Единой России».

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