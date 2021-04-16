Олимпийский чемпион по конькобежному спорту Игорь Малков выдвинулся на праймериз в Госдуму

Игорь Малков подал документы для участия в праймериз «Единой России». Фото: Владимир Мартьянов

Олимпийский чемпион по конькобежному спорту из Первоуральска Игорь Малков подал документы для участия в праймериз «Единой России».

Как рассказал «Областной газете» заместитель председателя свердловского исполкома «Единой России» Максим Бестфатер, бывший спортсмен подал документы на предварительное голосование по отбору кандидатов в Госдуму по партийным спискам и в законодательное собрание Свердловской области по Верх-Исетскому одномандатному округу.

Уральский конькобежец Игорь Малков родился 9 февраля 1965 года в Первоуральске. В 1984 году стал победителем XIV Зимних Олимпийских игр в Сараево (Югославия). Он выиграл золотую медаль на дистанции 10 тыс. м и серебряную медаль на дистанции 5 тыс. м. «Областная газета» подробно рассказывала о событиях той зимней Олимпиады. Спортсмен вошёл в историю не только благодаря двум завоёванным в Сараево медалям - на церемонии закрытия Игр уралец, которому на второй день Олимпиады исполнилось всего 19 лет, был знаменосцем сборной Советского Союза. Заслуженный мастер спорта СССР (1984). Почетный гражданин города Первоуральска. Единственный советский/российский конькобежец, выигравший дистанцию 10 тыс. метров на Олимпийских играх.

Олимпиада в Сараево стала единственной в карьере Игоря Малкова. С 1990 по 2010 год работал на разных должностях в управлении внутренних дел по Первоуральску. С 2014 работал заместителем начальника Управления культуры, физической культуры и спорта Администрации ГО Первоуральск.

Добавим, что, помимо Игоря Малкова, на праймериз «Единой России» заявились и другие бывшие и нынешние спортсмены. Так, уральский автогонщик Сергей Карякин подал документы на участие в предварительном внутрипартийном голосовании в Законодательное собрание Свердловской области по Сысертскому одномандатному избирательному округу №25, а действующий депутат Госдумы Сергей Чепиков - в Государственную думу по Берёзовскому одномандатному округу.

Посмотреть списки зарегистрированных участников предварительного голосования можно на сайте процедуры pg.er. Регистрация участников завершится 29 апреля. Само голосование будет проходить онлайн с 24 по 30 мая. Избиратели определят, кто представит партию на выборах в Госдуму и избирательных кампаниях другого уровня в Единый день голосования 19 сентября.