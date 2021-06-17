«Единая Россия» определилась с датой выдвижения кандидатов в свердловское Заксобрание

Общеообластную тройку кандидатов в депутаты определят на Конференции в ходе тайного голосования. Фото: Владимир Мартьянов

Президиум регионального политсовета «Единой России» определил дату выдвижения кандидатов от партии в Законодательное собрание Свердловской области. Конференция регионального отделения состоится 30 июня.

Как сообщает пресс-служба реготделния партии, также в ходе Президиума, прошедшего 17 июня, определена повестка второго этапа XXXVII Конференции свердловских единороссов.

Общеообластную тройку кандидатов в депутаты определят на Конференции в ходе тайного голосования. Кандидатов-одномандатников и списки территориальных групп выдвинут с помощью открытого голосования.

По словам секретаря регионального отделения Виктора Шептия, за основу будут взяты результаты предварительного голосования, прошедшего в последнюю неделю мая.

"Итоги предварительного голосования находятся в общем доступе на сайте процедуры. Именно согласно им и будет проиходить выдвижение. Незначительные изменения возможны лишь в случае отказа кандидата от участия в выборах, которое оформляется в виде заявления", - сообщил он.

Другим решением Президиума всем кандидатам, выдвигаемым от партии, рекомендовано пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Такое предложение внёс губернатор Свердловской области, член Высшего Совета партии, Евгений Куйвашев.

«Учитывая, что в период избирательной кампании наши кандидаты будут проводить большое количество встреч, предложение о вакцинации Президиум поддержал единогласно», - рассказал Виктор Шептий.

Напомним, ранее итоги праймериз «Единой России» подвели в ходе первого этапа XXXVII Конференции регионального отделения партии. Список кандидатов в депутаты Госдумы от Свердловской области и Законодательное собрание региона возглавит губернатор Евгений Куйвашев.

Тогда же избрали делегатов на XX-й съезд «Единой России», который пройдёт 19 июня в Москве. На нём будет определён окончательный пул кандидатов от «Единой России» на выборы в Госдуму.