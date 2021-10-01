Региональный политсовет «Единой России» поддержала кандидатуру Александра Высокинского на пост сенатора

Члены регионального политсовета поддержали кандидатуру Александра Высокинского единогласно. Фото: Павел Ворожцов

Такое решение принято сегодня в ходезаседания президиума регионального политсовета партии. Как рассказали в пресс-службе реготделения партии, члены президиума единогласно поддержали решение наделить вновь избранного депутата регионального парламента, бывшего первого заместителя губернатора Александра Высокинского полномочиями сенатора Российской Федерации – представителя от Законодательного Собрания Свердловской области.

"Александр Высокинский – опытный управленец, который знает специфику экономического и территориального развития региона - работал на должностях главы Екатеринбурга, заместителя губернатора. Уверены, что он будет достойно защищать интересы Свердловской области в Совете Федерации", - подчеркнул секретаря Свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который также принимал участие в заседании, будущему сенатору предстоит участвовать в принятии федеральных законов, привлекать дополнительные ресурсы на развитие Свердловской области, а также участвовать и координировать работу всех депутатов, которых избрали от региона в Государственную Думу.

- Для этого действительно необходимо иметь опыт и знания. Считаю, что всем этим требованиям отвечает Александр Высокинский. Уверен, что он успешно справится со всеми обязанностями, - сказал Евгений Куйвашев.

Сам Александр Высокинский, выступая перед членами президиума, поблагодарил партийцев за доверие и отметил, что работа объединения «Депутатская вертикаль», созданная «Единой Россией» - эффективный инструмент развития территории.

Напомним, на прошедших выборах первый заместитель губернатора Александр Высокинский был избран депутатом Законодательного Собрания Свердловской области. Вместо него и.о. первого замглавы региона был назначен Алексей Шмыков.

После согласования с президиумом Генсовета партии кандидатура Александра Высокинского на должность сенатора будет внесена 8 октября на рассмотрение Законодательного Собрания нового созыва.

Прежний сенатор Российской Федерации от Свердловской области Аркадий Михайлович Чернецкий также был избран депутатом Законодательного Собрания и продолжит свою работу в региональном парламенте, в составе фракции «Единая Россия», - отметил Виктор Шептий.

Ранее «Областная газета» рассказывала, кто стал депутатом Законодательного собрания региона и Государственной думы.