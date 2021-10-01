Региональный политсовет «ЕР» рекомендовал Людмилу Бабушкину на пост председателя свердловского Заксобрания

Людмила Бабушкина – бессменный председатель Законодательного Собрания с 2011 года. Фото: Алексей Кунилов

Такое решение было принято сегодня в ходе президиум регионального политсовета партии. В нём принял участие губернатор Свердловской области, член высшего совета «Единой России» Евгений Куйвашев.

«Я убеждён, что во главе регионального парламента должен стоять мудрый человек с большим авторитетом, который обеспечивает слаженную и эффективную работу. Уверен, что с масштабами задач в настоящее время успешно справится Людмила Бабушкина», - приводит слова главы региона пресс-служба реготделения партии.

Губернатор также подчеркнул, что первоочередная задача нового созыва Законодательного Собрания - принятие бюджета Свердловской области.

Секретарь Свердловского регионального отделения «Единой России», первый заместитель председателя Заксобрания Виктор Шептий отметил, что Людмила Бабушкина активно участвует в решении ключевых вопросов регионального отделения партии, реализации партийных проектов и сама является региональным координатором партпроекта «Старшее поколение».

«Именно её кандидатуру президиум Свердловского регионального отделения партии видит на посту председателя Законодательного Собрания нового созыва. Это решение было принято единогласно», - отметил Виктор Шептий.

«Я благодарю вас за то, что вы меня всегда поддерживали. Я надеюсь, что мы будем также эффективно работать и в дальнейшем», - поблагодарила президиум за совместную работу Людмила Бабушкина.

Депутаты Законодательного Собрания нового созыва будут выбирать председателя на первом заседании, которое намечено на 8 октября.

Ранее президиум регионального политсовета «Единой России» единогласно поддержала кандидатуру Александра Высокинского на пост сенатора.

Ранее «Областная газета» рассказывала, кто стал депутатом Законодательного собрания региона и Государственной думы.