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22 января 2022, 15:37

Виктор Шептий и Алексей Орлов стали первыми заместителями секретаря реготделения "Единой России"

  Екатерина Хожателева
Глава свердловского регионального отделения "ЕР" сменился впервые за 12 лет: с 2009 года эту должность занимал Виктор Шептий. Фото: Павел Ворожцов

Глава свердловского регионального отделения "ЕР" сменился впервые за 12 лет: с 2009 года эту должность занимал Виктор Шептий. Фото: Павел Ворожцов

Сегодня в Екатеринбурге на полях XXXVIII отчётно-выборной партийной конференции избрали секретаря свердловского отделения партии "Единая Россия" и его заместителей.

Секретарём стал губернатор Евгений Куйвашев. У него будет четыре заместителя. Среди них:

  • первый замсекретаря – Виктор Шептий (он является также первым зампредседателя свердловского Заксобрания),
  • первый замсекретаря – Алексей Орлов (мэр Екатеринбурга),
  • замсекретаря – руководитель регионального исполкома – Дмитрий Жуков (депутат Заксобрания),
  • замсекретаря по работе со сторонниками – Сергей Карякин (свердловский депутат, уральский гонщик).

Напомним, что глава свердловского регионального отделения "ЕР" сменился впервые за 12 лет: с 2009 года эту должность занимал Виктор Шептий. 3 декабря 2021 года Евгений Куйвашев был назначен временно исполняющим обязанности секретаря регионального отделения "Единой России". Решение об этом было принято по итогам третьего этапа XX съезда "Единой России".

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Областная газета Свердловской области

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