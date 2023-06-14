В свердловском Заксобрании прошло совещание координаторов проекта "Женское движение Единой России"

Совещание провели Людмила Бабушкина и Елена Трескова. Фото: пресс-служба Законодательного собрания Свердловской области

В стенах Законодательного собрания Свердловской области состоялось совещание с координаторами партийного проекта "Женское движение Единой России" в муниципальных образованиях региона. Обсуждались вопросы обмена опытом работы, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Совещание провели председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина и заместитель председателя комитета регионального парламента по аграрной политике и земельным отношениями, председатель областного общественного совета партпроекта "Женское движение Единой России" Елена Трескова.

"В каждом муниципалитете есть талантливые люди. В каждом муниципалитете есть желание проводить мероприятия в рамках партийного проекта "Женское движение Единой России". Мы, активисты, должны организовать этих людей, предложить им помощь, создать площадку для проведения мероприятий и вместе работать в рамках партпроекта", — отметила Людмила Бабушкина.

В ходе совещания обсуждались вопросы повышения финансовой грамотности населения, реализация проектов "Курсы сестринского дела" и "Единая социальная карта" на территории Среднего Урала.

"В марте мы проводили заседание Координационного совета по внедрению механизма оказания отдельных мер соцподдержки посредством Единой социальной карты. Тогда прозвучала информация о том, что выдано около 270 тысяч карт "Уралочка". За прошедший короткий период стало 302 тысячи выданных карт. Это значит, что интерес свердловчан к Единой социальной карте растет", — прокомментировала председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

Ранее "Областная газета" писала, что Женский парламент Свердловской области обсудил Национальную стратегию действий в интересах женщин.

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