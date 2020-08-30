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30 августа 2020, 14:59

Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились встретиться в Москве

Владимир Путин поздравил Президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днём рождения.

Владимир Путин поздравил Президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днём рождения. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с главой Белоруссии Александром Лукашенко. Стороны договорились провести встречу в Москве.

Как сообщает пресс-служба Кремля, телефонный разговор между лидерами двух стран состоялся 30 августа. В ходе общения Владимир Путин «тепло поздравил Президента Республики Белоруссия Александра Лукашенко с днём рождения».

Также в рамках переговоров был «подтверждён обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-белорусского союзничества и расширение взаимовыгодного сотрудничества по всем направлениям».

Кроме того, «условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве».

Напомним, как сообщала «Областная газета», ранее Президент России Владимир Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися. 

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августаПо данным ЦИК страны по итогам голосования главой государства в шестой раз стал Александр Лукашенко. Одним из первых белорусского лидера поздравил с победой Президент России Владимир Путин.

Однако в ночь на 10 августа, сразу после оглашения предварительных результатов президентских выборов, в Белоруссии начались массовые акции протеста. Жители Минска и других городов вышли на улицы с требованием провести перевыборы. Мирные акции переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов.

Добавим, что на этой неделе Президент России Владимир Путин прокомментировал события, происходящие в Белоруссии после президентских выборов. Российский лидер заявил, что с мнением людей, участвующих в протестах, необходимо считаться.

Областная газета Свердловской области

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