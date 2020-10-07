Владимир Путин впервые прокомментировал ситуацию в Нагорном Карабахе

Глава государства выразил надежду, что конфликт будет прекращён в ближайшее время. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин поделился с ведущим телепередачи "Москва. Кремль. Путин" Павлом Зарубиным личным отношением к ситуации в Нагорном Карабахе. Он назвал происходящие там трагедией.

"Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах - это всё территория, на которой проживают не чужие нам люди", - передаёт слова президента пресс-служба Кремля.

Он отметил, что в России живут около 2 млн азербайджанцев и более 2 млн армян, а многие россияне поддерживают дружеские и родственные связи с жителями этих государств. Глава страны выразил надежду, что конфликт будет прекращён в ближайшее время.

"Мы призываем, я подчеркну, призываем к прекращению огня. И как можно быстрее нужно это сделать", - заявил Владимир Путин.

Напомним, утром 27 сентября в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались вооружённые столкновения c применением артиллерии, авиации и бронетехники. Лидеры противоборствующих сторон - Азербайджан и Армения - обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

Президенты России, США и Франции 1 октября сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали лидеров Азербайджана и Армении прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.

Читайте также:

Уральская певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе.