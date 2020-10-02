Уральская певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе

Она прибыла в зону боевого конфликта, осуществляя гуманитарную помощь. Фото: Facebook Юлии Чичериной.

Свердловская певица Юлия Чичерина попала под обстрел беспилотников в Нагорном Карабахе. Она прибыла в зону боевого конфликта, осуществляя гуманитарную помощь.

"Да, она попала под обстрел. Подробностей пока не знаем, но мы все в шоке от этой новости. Ее номер выключен", - сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника, приближенного к певице.

По информации военного корреспондента издательского дома "Комсомольская правда" Александра Коца, Юлия Чичерина с мужем попали под огонь на дороге к Степанакерту, при этом им удалось найти укрытие в 40 км от города. Ранее певица многократно посещала ДНР и ЛНР, где выступала с концертами и оказывала гуманитарную помощь.

Примерно в 10:00 по МСК перед поездкой в Степанакерт Юлия Чичерина опубликовала на своей странице в Facebook фотографию, на которой она стоит в бронежилете и каске.

Напомним, вооружённые столкновения c применением артиллерии, авиации и бронетехники в районе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались утром 27 сентября. Лидеры противоборствующих сторон обвинили друг друга в агрессивных боевых действиях и заявили о введении в своих странах военного положения.

Вчера президенты России, США и Франции сделали совместное заявление по ситуации в Нагорном Карабахе. Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призвали лидеров Азербайджана и Армении прекратить боевые действия и вернуться к переговорам.